あまりに桃尻すぎるわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で319万9000回再生を突破し、「魅惑のフォルム」「プリンプリンｗ」「綿菓子のようなふわふわ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『もっふもふの白い犬』をカットした結果→まさかの『おしり』が…衝撃的な『桃尻』】

もっふもふのビションフリーゼ

Instagramアカウント「ito__room」の投稿主さんは、ビションフリーゼの『いと』ちゃんと暮らしています。

もっふもふに毛が伸びたいとちゃんは、この日トリミングへ。まずはシャンプーで全身の汚れをきれいに落としてもらいます。いとちゃんは終始おとなしく、じっとしていたそうです。

続いてタオルドライへ。すると、濡れてぺたんとした毛によって、まるで別のわんこのような姿に変身しました。普段のふわふわ感が消え、体のラインもはっきり。

ここからどんな姿になるのか、投稿主さんも楽しみに見守っていたそうです。

ドライヤーで乾かしてみると…

その後はドライヤーで全身をしっかり乾かしていきます。毛が乾いてくると、少しずつボリュームが復活。ふわふわの白い毛がどんどん膨らみ、いよいよ本番です。

いとちゃんはカット台へ。トリマーさんの見事な技で、全身の毛を少しずつ整えていきます。伸びた毛が形を変えるたび、いとちゃんの雰囲気もどんどん変化。

丸みを活かしながら、可愛らしさを引き出すカットが進められていきました。完成へ近づくほど、期待も高まります。

桃尻すぎる桃尻にキュン♡

そして仕上がったいとちゃんは、想像を超える可愛さに。顔から胴体まで丸みを強調したスタイルになり、顔もきれいなまんまるに。

つぶらな瞳がチョコンと輝き、ぬいぐるみのような愛らしさです。

なかでも注目したいのが、お尻のカット。丸く整えたお尻から脚へ向かって、きゅっとしたくびれが作られています。その形は、まるで本物の桃。

ふわふわの尻尾の隙間からチラチラ見える「桃尻」に、思わず見入ってしまいます。見事なフォルムを手に入れたいとちゃん。その圧倒的な桃尻は、多くの人を夢中にさせてしまいそうです。

いとちゃんの桃尻に笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「ふわふわ滑らかで素晴らしいです」「素晴らしいカット技術ですね」「想像の10倍は桃だったw」など沢山の反響がありました。

Instagramアカウント「ito__room」には、いとちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ito__room」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。