20年ぶりの再会！ カズが天皇杯でかつての戦友と抱擁「きちんと挨拶ができて良かった」
８月26日に行なわれた天皇杯の２回戦で、三浦知良が所属するJ３の福島ユナイテッドFCは、J１の横浜F・マリノスと日産スタジアムで対戦。35分に諏訪間幸成のゴールで先制点を献上し、その後の反撃も実らず、０−１で敗れた。
序盤の15分こそ福島がペースを掴んだが、徐々に相手に主導権を握られる展開に。ベンチ入りも最後まで出番が訪れなかったカズは、「リーグ戦で３連敗している状況で、今日も負けてしまいました。どれだけ良いゲームをしても勝たなければ意味がありません」と敗戦を重く受け止めた。
そう悔しさを滲ませたが、嬉しい出来事もあった。
カズは試合前、横浜FMのスティーブ・コリカ監督のもとへ足を運び、抱擁を交わしていた。2005年に在籍していたオーストラリアのシドニーFC時代に、当時現役だったコリカ監督とはチームメイトの間柄。「しっかりと挨拶したいと思っていました」と振り返る。
「『今日、この場で会えて、とても嬉しいです』とお伝えしました。シドニーで一緒にプレーして以来、20年近く会う機会がなかったので、きちんと挨拶ができて良かったです」
かつての仲間との再会に笑顔を見せた。
取材・文●保坂悠輝（サッカーダイジェストWeb編集部
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序盤の15分こそ福島がペースを掴んだが、徐々に相手に主導権を握られる展開に。ベンチ入りも最後まで出番が訪れなかったカズは、「リーグ戦で３連敗している状況で、今日も負けてしまいました。どれだけ良いゲームをしても勝たなければ意味がありません」と敗戦を重く受け止めた。
そう悔しさを滲ませたが、嬉しい出来事もあった。
「『今日、この場で会えて、とても嬉しいです』とお伝えしました。シドニーで一緒にプレーして以来、20年近く会う機会がなかったので、きちんと挨拶ができて良かったです」
かつての仲間との再会に笑顔を見せた。
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