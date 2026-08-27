「すごい血糖値スパイク」に驚愕！カルピスを飲むなら「BIO」に置き換えて損しない決定的な理由
YouTubeチャンネル「やさしい内科医 | 山村そうの血糖値実験室【糖尿病予防】」が「血糖値実験【カルピス】BiO vs ノーマル🥛内科医が飲み比べて検証」を公開した。動画では、内科医の山村聡氏が「カルピスウォーター」と「カラダカルピスBIO」を飲み比べ、食後の血糖値の変動を比較。糖質を抑えた「カラダカルピスBIO」への置き換えが、血糖値管理において有効な選択肢であるという結論を導き出している。
山村氏は二の腕に装着したセンサーを用い、食後10分から70分後までの血糖値推移を計測。通常のカルピスウォーターを飲んだ後、血糖値は94から208へと急上昇し、山村氏は「すごい血糖値スパイクを叩き出しました」と率直な感想をこぼした。途中でセンサーが急激な変動を検知してエラーを起こすほどの上がり幅を見せている。
対照的に、「カラダカルピスBIO」を飲んだ際の血糖値は112からスタートし、ピーク時も100前後とほぼ横ばいを維持した。山村氏が「なんとなくちょっと甘さ控えめ」と表現するように、通常のカルピスと遜色ない味わいでありながら、血糖値が上がらないことを証明した。山村氏は、通常のカルピスには吸収されやすい糖質が多く含まれているため「できれば避けたい」と指摘する。
一方で、人工甘味料を含む飲料については、腸内環境の変化や糖尿病リスクの観点から過剰摂取に注意を促している。基本の水分補給は水やお茶などの無糖飲料を推奨しつつ、「どうしても甘いものが飲みたい時」の選択肢として、血糖値を上げない飲料を戦略的に活用する視点は、日々の健康管理に大いに役立ちそうだ。
山村氏は二の腕に装着したセンサーを用い、食後10分から70分後までの血糖値推移を計測。通常のカルピスウォーターを飲んだ後、血糖値は94から208へと急上昇し、山村氏は「すごい血糖値スパイクを叩き出しました」と率直な感想をこぼした。途中でセンサーが急激な変動を検知してエラーを起こすほどの上がり幅を見せている。
対照的に、「カラダカルピスBIO」を飲んだ際の血糖値は112からスタートし、ピーク時も100前後とほぼ横ばいを維持した。山村氏が「なんとなくちょっと甘さ控えめ」と表現するように、通常のカルピスと遜色ない味わいでありながら、血糖値が上がらないことを証明した。山村氏は、通常のカルピスには吸収されやすい糖質が多く含まれているため「できれば避けたい」と指摘する。
一方で、人工甘味料を含む飲料については、腸内環境の変化や糖尿病リスクの観点から過剰摂取に注意を促している。基本の水分補給は水やお茶などの無糖飲料を推奨しつつ、「どうしても甘いものが飲みたい時」の選択肢として、血糖値を上げない飲料を戦略的に活用する視点は、日々の健康管理に大いに役立ちそうだ。
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