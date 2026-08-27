甘いものが飲みたい時は「BIO」への置き換えがおすすめ

「意外な結果に驚き」マックのセットで血糖値を抑える正解は？サイドメニュー3種を食べ比べ

内科医が自らの体で検証、納豆だけを食べたときの血糖値の変化とオススメの食べ方

【バレンタインに必見】チョコと血糖値の実験！カカオ量が衝撃の結果を生む！内科医が解説！

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糖尿病内科医の山村そうが "体を張って検証"する血糖値実験チャンネルです🧑‍⚕️ コンビニ商品・チェーン店メニュー・話題のグルメなどを実際に食べて測定。 「これって血糖値どうなるの？」を、医師自らリアルデータで解説します🔥