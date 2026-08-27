「こんなに笑顔のおじいちゃんは久しぶり」要介護4認定91歳祖父にドレス姿を披露したドッキリに21.6万いいね
結婚式当日に出席できなくなってしまった祖父に、内緒でウエディングドレス姿を見せに行くサプライズドッキリの動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。ちーでぃーずさん（@chichan.dhichan）が「結婚式当日に来れなくなったおじいちゃんに内緒でドレス姿を見せに行くドッキリ」と投稿したこの動画には、21.6万いいねが集まり、多くの感動の声が寄せられた。大好きな祖父への思いやサプライズの裏側について、ちーでぃーずさんに話を聞いた。
【写真】振り向くとそこには…！「ウエディングドレス姿を見せたい」サプライズに仕掛け人も号泣
■あ
――今回の心温まるサプライズの背景にある、幼い頃から今日に至るまでのおじいさまとの特別な思い出や、普段の仲の良さが伝わるエピソードがあればぜひお聞かせください。
「幼い頃から祖父とはたくさんの思い出を作ってきました。特に夏休みになると、一緒にプールへ遊びに連れて行ってくれたり、少し遠い場所までドライブをして温泉に連れて行ってくれたりと、いつも私のことを大切にしてくれる存在でした。幼い頃からそうやってたくさんの愛情を注いでくれた祖父だからこそ、人生の大切な節目である結婚という瞬間に、どうしても自分の晴れ姿を見てもらいたいという強い想いがあったんです」
――おじいさまが結婚式当日に出席できなくなってしまった背景と、どうしてもご自身の晴れ姿を見せたいとこのサプライズドッキリを企画するに至った強い思いを教えてください。
「祖父は91歳で要介護4となり、現在は特別養護老人ホームで生活しています。身体的な負担も大きく、施設から外出することが難しいため、結婚式に参列できなくなってしまいました。『人生で一度しかないウエディングドレス姿を見せられない』ということが本当に悔しくて。そんな時に前撮りのお話をいただき、夫が『今しかない』と、私には内緒でサプライズを企画してくれたんです。大好きな祖父に花嫁姿を見てもらいたいという私の願いを汲み取った夫の心遣いから、マネジャーや家族、そして前撮り会社の皆様にもご協力いただいて実現したドッキリでした」
――何も知らないおじいさまの前にウエディングドレス姿で登場した瞬間、おじいさまはどのような表情やリアクションを見せてどんな言葉をかけてくれたのか詳しくお聞かせください。
「祖父は驚きながらも満面の笑みを浮かべ、すぐに大きな拍手で迎えてくれました。何度も『おめでとう』『可愛いよ』と優しく声をかけてくれて、その一つひとつの言葉が本当に温かく、忘れられない宝物になりました。さらに、祖父が夫の方を向いて『よろしくね』と笑顔で握手をしてくれたんです。その姿を見たときは、家族として受け入れてくれたような気持ちになり、とても感動しました」
■サプライズの瞬間、その場にいたみんなが涙を流して喜んでくれた
――驚きと喜びに溢れるおじいさまの姿を目の当たりにしたとき、投稿主様ご自身やサプライズに協力してくれた周囲の方々はどのようなお気持ちになったのか教えてください。
「私自身も言葉にならないほど胸がいっぱいになりました。サプライズの瞬間は、母や祖母、夫、そして施設の方々まで、その場にいたみんなが涙を流して喜んでくれて。特に祖母が『こんなに笑顔で喜んでいる祖父を見るのは久しぶり』と話してくれたことがとても印象に残っています。祖父に直接ドレス姿を見せられた喜びはもちろんですが、家族みんなの心に残る温かい時間を作ってくれた夫の優しさにも深く感動しました」
――この動画を通して多くの方に感動が広がっていますが、改めて大好きなおじいさまへ伝えたい感謝の気持ちと、今後新しいご家族とともにどのような姿を見せていきたいか教えてください。
「幼い頃から変わらず温かく見守ってくれた祖父には、『いつも優しくしてくれてありがとう』という感謝の気持ちでいっぱいです。そして今、私のお腹には赤ちゃんがいて、これから新しい家族が増えます。祖父にとって初めてのひ孫を抱っこしてもらう日をとても楽しみにしているんです。これからは、祖父からもらったたくさんの愛情を次の世代にも繋ぎ、家族みんなで笑顔の絶えない温かい家庭を築いていきたいと思っています」
■あ
――今回の心温まるサプライズの背景にある、幼い頃から今日に至るまでのおじいさまとの特別な思い出や、普段の仲の良さが伝わるエピソードがあればぜひお聞かせください。
「幼い頃から祖父とはたくさんの思い出を作ってきました。特に夏休みになると、一緒にプールへ遊びに連れて行ってくれたり、少し遠い場所までドライブをして温泉に連れて行ってくれたりと、いつも私のことを大切にしてくれる存在でした。幼い頃からそうやってたくさんの愛情を注いでくれた祖父だからこそ、人生の大切な節目である結婚という瞬間に、どうしても自分の晴れ姿を見てもらいたいという強い想いがあったんです」
――おじいさまが結婚式当日に出席できなくなってしまった背景と、どうしてもご自身の晴れ姿を見せたいとこのサプライズドッキリを企画するに至った強い思いを教えてください。
「祖父は91歳で要介護4となり、現在は特別養護老人ホームで生活しています。身体的な負担も大きく、施設から外出することが難しいため、結婚式に参列できなくなってしまいました。『人生で一度しかないウエディングドレス姿を見せられない』ということが本当に悔しくて。そんな時に前撮りのお話をいただき、夫が『今しかない』と、私には内緒でサプライズを企画してくれたんです。大好きな祖父に花嫁姿を見てもらいたいという私の願いを汲み取った夫の心遣いから、マネジャーや家族、そして前撮り会社の皆様にもご協力いただいて実現したドッキリでした」
――何も知らないおじいさまの前にウエディングドレス姿で登場した瞬間、おじいさまはどのような表情やリアクションを見せてどんな言葉をかけてくれたのか詳しくお聞かせください。
「祖父は驚きながらも満面の笑みを浮かべ、すぐに大きな拍手で迎えてくれました。何度も『おめでとう』『可愛いよ』と優しく声をかけてくれて、その一つひとつの言葉が本当に温かく、忘れられない宝物になりました。さらに、祖父が夫の方を向いて『よろしくね』と笑顔で握手をしてくれたんです。その姿を見たときは、家族として受け入れてくれたような気持ちになり、とても感動しました」
■サプライズの瞬間、その場にいたみんなが涙を流して喜んでくれた
――驚きと喜びに溢れるおじいさまの姿を目の当たりにしたとき、投稿主様ご自身やサプライズに協力してくれた周囲の方々はどのようなお気持ちになったのか教えてください。
「私自身も言葉にならないほど胸がいっぱいになりました。サプライズの瞬間は、母や祖母、夫、そして施設の方々まで、その場にいたみんなが涙を流して喜んでくれて。特に祖母が『こんなに笑顔で喜んでいる祖父を見るのは久しぶり』と話してくれたことがとても印象に残っています。祖父に直接ドレス姿を見せられた喜びはもちろんですが、家族みんなの心に残る温かい時間を作ってくれた夫の優しさにも深く感動しました」
――この動画を通して多くの方に感動が広がっていますが、改めて大好きなおじいさまへ伝えたい感謝の気持ちと、今後新しいご家族とともにどのような姿を見せていきたいか教えてください。
「幼い頃から変わらず温かく見守ってくれた祖父には、『いつも優しくしてくれてありがとう』という感謝の気持ちでいっぱいです。そして今、私のお腹には赤ちゃんがいて、これから新しい家族が増えます。祖父にとって初めてのひ孫を抱っこしてもらう日をとても楽しみにしているんです。これからは、祖父からもらったたくさんの愛情を次の世代にも繋ぎ、家族みんなで笑顔の絶えない温かい家庭を築いていきたいと思っています」