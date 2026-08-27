「将来の不安」から過度な節約を重ねて多額の資産を築いたものの、そのお金への執着が原因で家族との絆を失ってしまう高齢者は少なくありません。本記事では、年金14万円・預貯金9,000万円を持つ78歳女性が、娘からの「財産管理」の提案を拒絶し絶縁されてしまった事例をもとに、親族間における財産トラブルの防ぎ方について、弁護士法人山村法律事務所の代表弁護士・山村暢彦氏が解説します。

地方都市の持ち家で一人暮らしをするヨシコさん（仮名・78歳）は、夫を見送ったあとも毎月14万円の年金で堅実に暮らしています。若いころからの節約と、夫婦の退職金を合わせた預貯金は約9,000万円にのぼり、老後の金銭的な不安はありませんでした。

「まさか娘の口から、あんな言葉を聞くことになるとは……」

しかし現在、ヨシコさんの自宅を訪ねてくる家族は誰もいません。近所に住んでいた長女のユカリさん（仮名・48歳）家族とは、ある出来事をきっかけに絶縁状態となってしまったからです。

関係が壊れたのは半年前のことでした。月に数回、孫を連れて遊びに来ていたユカリさんが、ヨシコさんの物忘れが多くなってきたことを心配し、真剣な顔で話を切り出しました。

「お母さん、最近忘れっぽいことも増えたし、将来のために財産の管理方法を少し考えておかない？ 最近は家族信託っていうのもあるみたいだし……」

ユカリさんとしては、純粋な心配からの提案でした。しかし、「信託」という言葉を聞いた瞬間、ヨシコさんの心に警戒心が走ります。

「あの旦那には1円も渡さない」長女の提案を“財産目当て”と拒絶

「財産管理」という言葉が、自分のお金を取り上げられるように聞こえたのです。

「どうせ、あの旦那と私のお金をアテにしてるんでしょ！ 1円たりとも渡すつもりはないから」

ヨシコさんの言葉に、リビングの空気は凍りつきました。

実は、数年前に夫が亡くなった際の遺産相続で、手続きに関してユカリさんの夫と少し意見が食い違ったことがありました。それ以来、ヨシコさんは「娘の夫はうちの財産を狙っている」という疑念をずっと抱え続けていたのです。

「一人でそのお金と生きていけば？」娘からの絶縁で迎えた〈孤独な老後〉

ユカリさんはため息をつき、静かに立ち上がりました。

「心配して言ったのに、もういいよ。もう二度と口出ししないから、一人でそのお金と生きていけば？」

それが、ユカリさんが残した最後の言葉でした。それ以来、ユカリさんからの連絡は一切途絶え、可愛がっていた孫の顔を見ることもなくなりました。

現在、ヨシコさんの話し相手は、週に数回通うスーパーのレジの店員くらいしかいません。通帳を開けば9,000万円という安心できる数字が並んでいますが、それを見るたびに、どうしようもない虚しさがこみ上げてくるといいます。

お金を守ることだけに執着し、親族の善意すらも疑ってしまった結果、一番大切だったはずの家族の絆を自らの手で断ち切ってしまったヨシコさん。経済的な豊かさとは裏腹に、孤独な老後を送ることになり後悔しています。

このような問題は、純粋な法律問題というよりも、親子の間で「お金」と「信頼」が正面からぶつかる、非常に難しい場面だと思います。

親からすれば、長年守ってきた財産について、子どもから突然「管理を任せてほしい」と言われれば、自分のお金を取り上げられるような不安を感じることがあります。

他方で、子ども側も、将来認知機能が低下したあとに預金を動かせなくなったり、不動産を処分できなくなったりすることを心配している場合があります。どちらか一方だけが間違っているとは限りません。

家族信託も有力な選択肢の一つですが、利用すればすべてが解決するわけではありません。任意後見契約や財産管理等委任契約、遺言書など、本人の希望や家族関係に応じて複数の方法があります。

重要なのは、判断能力が十分にあるうちに、「誰に、何を、どこまで任せるのか」を家族で話しておくことです。本件で惜しまれるのは、9,000万円という財産そのものよりも、その財産をどう守り、どう引き継ぐかを話し合う機会が、親子間の不信によって失われてしまったことだと感じます。

山村 暢彦

弁護士法人山村法律事務所

代表弁護士