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気象台は、27日午前6時20分に、レベル５大雨特別警報を羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に発表しました。

【特別警報（大雨）】能登南部にレベル５大雨特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。

【大雨警報（発表中）】
金沢市
●レベル３大雨警報

■七尾市
●レベル４大雨危険警報

■小松市
●レベル２大雨注意報

■輪島市
●レベル２大雨注意報

■珠洲市
●レベル２大雨注意報

■加賀市
●レベル２大雨注意報

■羽咋市
●レベル５大雨特別警報【発表】

■かほく市
●レベル４大雨危険警報

■白山市
●レベル２大雨注意報

■能美市
●レベル２大雨注意報

■野々市市
●レベル２大雨注意報

■川北町
●レベル２大雨注意報

■津幡町
●レベル４大雨危険警報

■内灘町
●レベル３大雨警報

■志賀町
●レベル５大雨特別警報【発表】

■宝達志水町
●レベル５大雨特別警報【発表】

■中能登町
●レベル５大雨特別警報【発表】

■穴水町
●レベル２大雨注意報

■能登町
●レベル２大雨注意報