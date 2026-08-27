【レベル５大雨特別警報】石川県・羽咋市、志賀町、宝達志水町などに発表 06:20時点
気象台は、27日午前6時20分に、レベル５大雨特別警報を羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町に発表しました。
【特別警報（大雨）】能登南部にレベル５大雨特別警報を発表しています。低い土地の浸水や河川の増水に最大級の警戒をしてください。
【大雨警報（発表中）】
■金沢市
●レベル３大雨警報
■七尾市
●レベル４大雨危険警報
■小松市
●レベル２大雨注意報
■輪島市
●レベル２大雨注意報
■珠洲市
●レベル２大雨注意報
■加賀市
●レベル２大雨注意報
■羽咋市
●レベル５大雨特別警報【発表】
■かほく市
●レベル４大雨危険警報
■白山市
●レベル２大雨注意報
■能美市
●レベル２大雨注意報
■野々市市
●レベル２大雨注意報
■川北町
●レベル２大雨注意報
■津幡町
●レベル４大雨危険警報
■内灘町
●レベル３大雨警報
■志賀町
●レベル５大雨特別警報【発表】
■宝達志水町
●レベル５大雨特別警報【発表】
■中能登町
●レベル５大雨特別警報【発表】
■穴水町
●レベル２大雨注意報
■能登町
●レベル２大雨注意報