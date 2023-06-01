台風18号　沖縄や奄美では暴風・停電などの被害　けが人も　九州中心に厳しい暑さ

強い台風18号が直撃した沖縄や奄美では、けが人や停電などの被害が出ています。

沖縄や奄美では25日から26日にかけて猛烈な風が吹き、鹿児島・天城町では最大瞬間風速54.5メートルを観測。

また、25日夜、奄美では線状降水帯も発生し、同じ天城町では26日午後3時40分までの24時間で246.5mmの大雨を観測しました。

この台風の影響でけが人や停電などの被害が相次いでいます。

奄美市では自転車に乗っていた男性が風にあおられ転倒。

頭から出血する重傷を負いました。

また、瀬戸内町でも自宅にいた女性が停電中に階段から転落し、右手首を骨折しました。

沖縄県でも、風にあおられて転倒するなど少なくとも3人がけがをしたということです。

奄美地方では25日から停電が続き、26日午後11時過ぎ時点で2万440戸余りで電気が使えない状態となっています。

一方、台風周辺の暖かい空気の影響で九州を中心に厳しい暑さに。

福岡市博多区では最高気温40.4度を観測。

福岡市で酷暑日になるのは観測史上、初めてです。

台風18号は現在、沖縄や奄美から遠ざかりつつありますが動きが遅く、この後も沖縄や奄美ではうねりを伴った高波に警戒が必要です。