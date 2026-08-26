◇ナ・リーグ ドジャース3−4ブレーブス（2026年8月25日 アトランタ）

昨季限りで現役引退したクレイトン・カーショー氏（38）が25日（日本時間26日）のドジャースVSブレーブス戦を中継したスポーツネットLAの解説を務めた。ドジャースの豪華投手陣について語る場面があった。

この日は、腰痛で負傷者リスト（IL）入りしていたタイラー・グラスノー投手（33）が111日ぶりのメジャー復帰登板。初回だけで35球を投じ4安打を集められ3失点と苦しい立ち上がりとなった。それでも2回以降はきっちり修正。このイニングを3者連続三振に仕留めると、5回までスコアボードに0を並べ、復帰登板を5回3失点にまとめた。同点のまま降板し、復帰戦で白星はつかめなかったがポストシーズンに向けて好材料となった。

解説のカーショー氏は「初回を終えてからは見事に落ち着きを取り戻した。3カ月以上のブランクがあって、メジャーの舞台にすぐ順応するのは、決して簡単ではない。これだけの復帰投球を見せたのはお見事」とたたえた。

これでドジャースはグラスノーが復帰し、山本由伸、大谷翔平、スネル、スクバル、ロブレスキー佐々木朗希、ラウアーと豪華ラインナップがそろった。「あのローテションは…もう現実とは思えないよ。これほどの好投手が揃っていて、プレーオフ（PO）でどう起用すべきかぜいたくな悩みに頭を抱えるでしょう」と首脳陣の心中を推測した。