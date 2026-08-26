「今日、雷がすごくて心配になってカメラ見たらしっかりご飯のお皿で頭守ってるんだが……。っえ？笑」ーー。そんなコメントとともにXに投稿された、見守りカメラの映像が話題です。



【写真】あら、ニコくん、ご飯のお皿で頭を守ってる…？

映っているのは、コーギーの「ニコ」くん（1歳・男の子）。床に横たわりながら、ご飯のお皿に頭を入れるような格好をしています。大きな雷が鳴る中、心配した飼い主さんがカメラを確認したところ、そこにはひとりで何とかやり過ごそうとしているかのような、いじらしい姿が映っていました。



思わず頬がゆるむ一方で、その健気な姿にも心をつかまれる映像には、4.7万件を超える「いいね」が寄せられました。



リプライには、



「無事でよかった！」

「守るのは、おへそだよ」

「頭隠しておへそ隠さず。かわいいですね」

「あまりのかわいらしさに悶絶しちゃいました」

「賢い！でも、雷とステンレスは相性どうなの！」

「ヘルメット代わりにしてるつもりなのかな？ 守り方が斜め上すぎて愛しい」



など、ニコくんの姿を見守るような声や、そのかわいらしさに頬をゆるめる声が相次いでいます。



ひとりで考えた！？ ニコくん流の雷対策

飼い主のnicoさん（@corginico）によると、ニコくんがこれほど大きな雷の音を聞いたのは、この日が初めてだったそうです。怯えていないかと気になり、見守りカメラを確認すると、お皿をかぶっているニコくんの姿が。このような姿を見るのも初めてだったといいます。



「怯えてないかな？ と心配になって見守りカメラを見てみたところ、まさか自分で対策をしていたとは…。仕事中、思わず吹き出してしまいました」



初めての大きな雷をひとりで乗り切ろうとしていたニコくん。予想外の方法には思わず笑ってしまった飼い主さんですが、帰宅後はいつも通り元気な姿を見せてくれたため、ホッとしたそうです。



普段のニコくんは「人も犬も大好き。どんなことにも挑戦してみるチャレンジ精神にあふれた、やんちゃな男の子です」と飼い主さん。



思いがけない出来事にも自分なりに向き合った、たくましいニコくん。これからも大好きな家族に寄り添いながら、元気いっぱいの日々を重ねていくことでしょう。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）