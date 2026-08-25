9頭身モデルのはるなが、モテモテの大学生・ゆうとくに過激な“口移し”でお酒を飲ませ、さらに情熱的なアプローチを仕掛けた。

【映像】馬乗りになってキスするミニスカートの美女モデル

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー番組。番組MCはニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、“ゆきぽよ”こと木村有希、鈴木福。

告白を翌日に控え、あんじゅ、すず、うるから連続にアプローチされ悩むゆうとく。ひとりソファに横たわると、お酒を手にしたはるながやってきた。

4人の女子で迷うゆうとくに対し、はるなは最後に大胆な行動にでる。お酒を口に含み口移しで飲ませた後、目を見て「ゆうとくくんのこと本当に好きなの。伝わるかな？」と一筋な思いを告白した。ゆうとくは「伝わってる。十分伝わってる」と返すも、はるなは「ゆうとくくんに、もっと私のこと考えてもらいたい」と告げ、さらに「乗っていい？」と大胆な提案。

スタジオは「乗っていい？」というワードに驚くと、はるなはミニスカートでゆうとくの上に乗っかり、「今日悩むと思うけど、いっぱい考えてほしい」「好き」とストレートに伝え、ゆうとくの首に手を回して「もっとしていい？」と激しいキスを交わした。この姿を見届けたスタジオの屋敷は、「勇気出したんやな」とはるなの覚悟を称賛した。