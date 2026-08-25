「NECの日本人時代に終止符」塩貝、佐野、そして小川航基も去る。現地メディアはクラブTDのコメントも伝える「多くの成功を祈っている」
オランダメディア『Voetbal International』は、小川航基のＪリーグ復帰を報じ、「オガワの退団がNECの日本人時代に終止符を打つ」と見出しを打って伝えた。
29歳FWは2027年半ばまでNECとの契約を残していたと見られるが、Ｊリーグで現在、首位を走るFC町田ゼルビアがその契約を買い取ったという。
３年前に横浜FCから加入した小川は、NECで公式戦92試合に出場し、33ゴール・５アシストを記録。日本代表のストライカーは北中米Ｗ杯にも出場した。
同メディアは、今回の移籍でNECから最後の日本人選手が去ることになったと指摘。NECは以前、塩貝健人をヴォルフスブルクへ、佐野航大をPSVへと売却していた。
クラブのテクニカルダイレクターを務めるカルロス・アールベルス氏も、「コウキの退団で、NECの日本人時代は（当面は）終わりを迎える」とコメントしている。
さらにアールベルス氏は、３年前にチーム初の日本人選手として加入した小川への感謝を述べている。
「コウキは３年前に最初にNECに来て、我々に多くのものをもたらしてくれた。重要なゴールだけでなく、サノとシオガイのメンターとしての役割にも感謝している。彼は常にこれらの選手の成長を助けてくれた」
そして、「我々は彼と彼の家族にこのステップを認め、キャリアの継続で多くの成功を祈っている」と、温かい言葉で送り出した。
なお、NECには日本にルーツを持つトビアス・ストームが在籍していることにも触れられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「本当に残念」「いなくなるのは寂しい」日本代表FWの電撃退団にファン悲嘆「またいい選手が去ってしまった」
29歳FWは2027年半ばまでNECとの契約を残していたと見られるが、Ｊリーグで現在、首位を走るFC町田ゼルビアがその契約を買い取ったという。
３年前に横浜FCから加入した小川は、NECで公式戦92試合に出場し、33ゴール・５アシストを記録。日本代表のストライカーは北中米Ｗ杯にも出場した。
クラブのテクニカルダイレクターを務めるカルロス・アールベルス氏も、「コウキの退団で、NECの日本人時代は（当面は）終わりを迎える」とコメントしている。
さらにアールベルス氏は、３年前にチーム初の日本人選手として加入した小川への感謝を述べている。
「コウキは３年前に最初にNECに来て、我々に多くのものをもたらしてくれた。重要なゴールだけでなく、サノとシオガイのメンターとしての役割にも感謝している。彼は常にこれらの選手の成長を助けてくれた」
そして、「我々は彼と彼の家族にこのステップを認め、キャリアの継続で多くの成功を祈っている」と、温かい言葉で送り出した。
なお、NECには日本にルーツを持つトビアス・ストームが在籍していることにも触れられている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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