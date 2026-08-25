強い台風18号が25日夜遅くから26日未明に奄美や沖縄本島へかなり接近する見込みです。26日にかけて暴風やうねりを伴う猛烈な波に厳重な警戒が必要です。

【進路図を見る】台風18号（ソウデル）の雨と風の影響は？

奄美では26日に土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫にも厳重警戒し、線状降水帯による急速な危険度上昇のおそれもあります。今後の情報に注意してください。

■ 台風情報（25日16時）

・中心気圧：950 hPa

・中心付近の最大風速：40 m/s

・最大瞬間風速：60 m/s

・暴風域（風速25m/s以上）：中心から半径130 km以内

強い台風18号は、25日夜遅くから26日未明にかけて強い勢力で奄美地方と沖縄本島地方にかなり接近する見込みです。その後28日頃にかけて東シナ海を西寄りに進むでしょう。



奄美地方と沖縄地方では26日にかけて暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。奄美地方では26日は土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

■ 予想最大風速（25日･最大瞬間風速）

・奄美地方：40 m/s（60 m/s）

・沖縄地方：35 m/s（50 m/s）

■ 予想最大風速（26日･最大瞬間風速）

・奄美地方：40 m/s（60 m/s）

・沖縄地方：35 m/s（50 m/s）

■ 予想波の高さ（25日･うねりを伴う）

・九州南部：6メートル

・奄美地方：11メートル

・沖縄地方：9メートル

■予想波の高さ（26日･うねりを伴う）

・九州南部：6メートル

・奄美地方：10メートル

・沖縄地方：9メートル

■ 予想降水量（25日18時〜26日18時・多い所）

・奄美地方：250ミリ

・沖縄地方：150ミリ

※線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

“家屋が倒壊するおそれ”猛烈な風が吹く見込みも

奄美地方と沖縄地方では、26日にかけて一部の家屋が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒してください。うねりを伴う高波に厳重に警戒し、高潮にも注意・警戒が必要です。九州南部ではうねりを伴う高波に警戒してください。



また、沖縄地方では27日にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。発達した積乱雲の近づく兆しのある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。



（2026年8月25日17時18分 気象庁発表）