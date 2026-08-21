Eテレ『いないいないばぁっ！』30年目の初挑戦！ 『土スタ』とのコラボ企画9.5放送
9月5日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、「祝30周年 いないいないばぁっ！ 大人になっても、ずーっといっしょSP」を放送。NHK Eテレ『いないいないばぁっ！』30年目の初挑戦として、『土スタ』と1日限りのコラボが実現。かつて番組を見て育った“大人たち”に贈るスペシャル番組で30周年の特別な時間をワンワンと一緒に届ける。
【写真】“体操のお姉さん”卒業直後の秋元杏月、キラキラ笑顔
1996年の放送開始から30年。ワンワンと一緒に、懐かしい場面や歌をたどりながら、『いないいないばあっ！』が歩んできた30年を振り返る。子どものころ夢中になった人には“あの頃”がよみがえり、いま親子で見ている人には新しい発見も。世代をつなぐ20周年スペシャルとなる。懐かしい歌や映像、思い出とともに、世代を超えて愛されてきた「いなばあっ！」の魅力をたっぷり届ける。
また、ワンワンや番組と過ごした思い出、いまだから伝えたいメッセージを大募集。30年の間に番組を見てきた“視聴者の記憶”も、今回のスペシャルの大切な主役。さらには、30年間に生まれた、たくさんの歌。その中から、もう一度聴きたい曲、忘れられない曲も大募集。視聴者のリクエストで、30年の音楽の記憶をたどる。
『土スタ』制作統括・宇佐川隆史は「準備期間、実に1年以上…ついに、“かつての子どもたち”＝大人たちに向けた『いなばぁ特集』が実現します！ ゲストはもちろんワンワン。さらには、“ワンワンを見て育った＆子育てで助けられた”という有名人も続々登場。ぜひ皆さんも、番組の思い出やリクエスト曲を、お寄せいただけますと幸いです」とコメント。
「あの頃、テレビの前でワンワンと笑っていた子どもたち――30年たっても、『いないいないばあっ！』は、ずーっと、私たちのそばにいます。さぁ、懐かしさだけでは終わらない！ 30年分の思い出と“今”がつながる、特別な1時間をお届けします！ みんなで、歌って踊ろーっ！」と言葉を寄せている。
『土スタ』「祝30周年 いないいないばぁっ！ 大人になっても、ずーっといっしょSP」は、NHK総合にて9月5日13時50分放送。
【写真】“体操のお姉さん”卒業直後の秋元杏月、キラキラ笑顔
1996年の放送開始から30年。ワンワンと一緒に、懐かしい場面や歌をたどりながら、『いないいないばあっ！』が歩んできた30年を振り返る。子どものころ夢中になった人には“あの頃”がよみがえり、いま親子で見ている人には新しい発見も。世代をつなぐ20周年スペシャルとなる。懐かしい歌や映像、思い出とともに、世代を超えて愛されてきた「いなばあっ！」の魅力をたっぷり届ける。
『土スタ』制作統括・宇佐川隆史は「準備期間、実に1年以上…ついに、“かつての子どもたち”＝大人たちに向けた『いなばぁ特集』が実現します！ ゲストはもちろんワンワン。さらには、“ワンワンを見て育った＆子育てで助けられた”という有名人も続々登場。ぜひ皆さんも、番組の思い出やリクエスト曲を、お寄せいただけますと幸いです」とコメント。
「あの頃、テレビの前でワンワンと笑っていた子どもたち――30年たっても、『いないいないばあっ！』は、ずーっと、私たちのそばにいます。さぁ、懐かしさだけでは終わらない！ 30年分の思い出と“今”がつながる、特別な1時間をお届けします！ みんなで、歌って踊ろーっ！」と言葉を寄せている。
『土スタ』「祝30周年 いないいないばぁっ！ 大人になっても、ずーっといっしょSP」は、NHK総合にて9月5日13時50分放送。