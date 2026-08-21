打撃だけじゃない…三塁守備もメジャー級

プロ野球、阪神の佐藤輝明内野手が見せたメジャー級の好守に、ファンから驚きの声が止まらない。「これ出来る日本人おるんや」とコメントが寄せられた。

20日に京セラドームで行われたヤクルト戦、2回先頭でヤクルト増田珠の打球がゴロで三塁線を襲った。佐藤はこの打球を逆シングルで止めると、すぐ体を返して一塁まで大遠投。見事にアウトを奪っている。

日本人離れした身体能力を、配信した「DAZN」の野球専門Xが「シンプルにカッコいい 逆シングルからの 佐藤輝明 ジャンピングスロー」と題して公開すると、ファンから驚きのコメントが次々に集まった。

「これ出来る日本人おるんや」

「いつまで日本いる？」

「ほぼマニーマチャド」

「まじで肩どうなっとんねん笑」

「メジャーリーガーのプレーやんサトテル」

「こんなんスカウトよだれダラダラやろ」

「こんな化け物みたいな最強選手になるとは一昨年まで想像してなかった」

米国のメディアはすでに、メッツなど複数の球団が今オフ佐藤の動向に注目していると報じている。



（THE ANSWER編集部）