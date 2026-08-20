３冠王では足りない――。「１０冠王」という前代未聞級の称号が、現実味を帯びてきた。アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（２９）が、歴史的な打撃シーズンを突っ走っている。米有力紙「ニューヨーク・タイムズ」傘下のスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は２０日（日本時間同日）、今季残り６週間を切ったＭＬＢで「歴史を刻む可能性を秘めた」存在としてアルバレスを大きく取り上げた。

同サイトが算出したところによれば、今週が始まった時点でアルバレスは打率、本塁打、打点、出塁率、長打率、ＯＰＳ、得点、安打、出塁数、総塁打の主要１０部門でア・リーグトップ。１９日（同２０日）時点でも打率３割２分３厘、３６本塁打、８８打点と３冠王争いのど真ん中にいる。通常なら打率、本塁打、打点の「３冠」だけでも球史に残るが、その枠を一気に１０部門まで広げようとしているのだから規格外だ。

しかも今季のア・リーグは規定打席到達者で打率３割以上がわずか３人という打低傾向。その中でアルバレスは、打率上位を争いながら３６発を積み上げる。打率２位のレイズ、チャンドラー・シンプソンは本塁打ゼロとあって、確実性と破壊力を同時にここまで高水準で両立している異質さが際立つ。

何より、その希少性がすさまじい。打点が公式記録となった１９２０年以降、同一シーズンにこの１０部門すべてでリーグ１位となったのは１９２２年のロジャース・ホーンズビーと１９６７年のカール・ヤストレムスキーだけ。地区制が導入された１９６９年以降は誰一人として成し遂げていない。

しかも「３冠」のスケールもリーグ内にとどまらない。同サイトは１９日夜（同２０日）の時点で、アルバレスが本塁打あと１本、打点あと４で、打率を含む３部門すべてで両リーグ最多、もしくは最多タイに並ぶ位置にいたと指摘。過去１００年間に打率、本塁打、打点のすべてでメジャートップに立ったのは３４年のルー・ゲーリッグ、４２年のテッド・ウィリアムズ、５６年のミッキー・マントルの３人しかいない。

「ジ・アスレチック」は、アルバレスについて「単に歴史を追い求めているのではなく、伝説を追い求めている」と評した。３冠王という言葉さえ小さく見える異次元の快進撃。今秋、球史のページに刻まれる数字は「３」ではなく「１０」になるかもしれない。