阪神は20日、伊原陵人投手（26）の出場選手登録を抹消した。

伊原に関しては、一部週刊誌で女性トラブルが報じられ、今年1月にチームメートらと参加した酒席で女性への暴言や髪を引っ張るなどの行為があったとされる。

登録抹消が公示された後、京セラドームで報道陣に対応した嶌村聡球団本部長は「すべての野球ファンの皆様方、関係各所の皆様方に深く深くお詫び申し上げたいと思います。誠に申し訳ございませんでした」と謝罪。伊原には複数回のヒアリングを実施した上で「昨日掲載された写真であるとか静止画につきまして、当球団といたしましても、見過ごすことはできないという結論に至りましたので、本日登録を抹消することに致しました。概ねそこ（報道）については一致しているという話もありましたので、そのような措置をとった次第でこざいます」と登録抹消に至った経緯を説明した。

伊原は今後は2軍で調整する方向。同本部長は「2軍にいる期間は当面の間とさせていただきたいと思います」とし、伊原本人は「猛省を促している次第ですし、本人も大きく反省をしているというところ」と明かした。

女性側への謝罪に関しては「あくまでもプライベートの案件だという理解で、私たちは世間をお騒がせしたということについてのことでありますので、抹消という措置をとったということであります」と話した。