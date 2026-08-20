一発ギャグ「幽体離脱〜」　柴犬コンビの「シンクロ寝」がかわいすぎる

リビングのフローリングの上でゴロゴロとくつろぐ2匹の柴犬。手前と奥で横たわる姿をよく見ると、手足の角度から顔の向き、さらには全身の脱力感までピッタリと一致しているではありませんか。

まるで体から魂がそのままスッと抜け出たかのような、某お笑いコンビの代名詞的持ちネタである「幽体離脱〜」を彷彿とさせる奇跡のショットが、Xで多くの人々に癒やしを届けています。

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■ リビングで偶然目撃 たまに見せる「絶妙な距離感のシンクロ寝」

写真の中で完璧なシンクロを見せているのは、赤柴の「くるみ」ちゃんと、白柴の「餅子（もちこ）」ちゃん。

この写真が撮影された当時、くるみちゃんと餅子ちゃんはリビングでまったりとリラックスタイムを過ごしていました。ふと様子を見に行った飼い主さんは、2匹が示し合わせたかのように全く同じポーズでシンクロして寝ている姿を目撃。

手前に白柴の餅子ちゃん、その少し斜め後ろに赤柴のくるみちゃんが平行に並び、まるで分身や幽体離脱をしているかのような構図になっていたことから、思わずスマホのカメラを向けたそうです。

このように絶妙な距離感を保ちながら同じポーズで寝そべる現象については、普段から頻繁にあるわけではないものの、「たまにこの絶妙な距離感でシンクロして寝ることがあります」とのこと。

毛色こそ違えど、ふっくらとした愛らしい体型や全体の雰囲気がどこか似通っており、日頃から周りにも「双子みたい」と思われる2匹だからこそ成しえた一発芸と言えるでしょう。

■ ほのぼのとしたシンクロ姿に「同じポーズで可愛いなー」とほっこり

まさに「幽体離脱〜」のフレーズがぴったり当てはまる見事な2ショットですが、目の前でこの光景を眺めていた飼い主さんは「同じポーズで可愛いなーと思って見ていました」と、ほのぼのとした心境を振り返ります。

見事なコンビネーションで繰り出されたかわいすぎるお笑いネタは、見る人の心を一瞬で和ませてくれる、なんとも平和で愛おしい日常の一コマでした。

＜記事化協力＞

KURUMILK.SHIBAINUさん（@KURUMILK118）

（山口弘剛）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026082002.html