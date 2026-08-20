8月17日、蔵内勇夫氏の議長職に対する「辞職勧告決議案」が提出されるも、土壇場で採決が中止となった福岡県議会。批判の声は採決の中止を求めた林泰輔県議の実家にも及び、不買を呼びかける動きが拡大している。

【写真】「二度と泊まらない」不買運動広がる林県議の実家『泰泉閣』

林泰輔議員は蔵内議長の元秘書という経歴

「金銭授受疑惑などの一連の問題を受けて、吉松源昭県議が蔵内議長の議長職の“辞職勧告決議案”を提出していました。しかし自民党県議団の林県議は“重大な決断を下すにはその提案内容、時間ともに不十分であり、採決をはかることは極めて拙速”として、採決の中止を求めて緊急動議。賛成多数で可決されています」（地方紙記者）

林県議は記者団の取材に対して、動議を提出した理由について「決議案自体を出すこと自体が県議会にとって汚点だよと言っているんです。その根拠がない決議案を出すこと自体がおかしいと言っているんです。可決とか否決じゃないんですよ」と説明。

じつは林県議には蔵内議長の元秘書という経歴が。当然、蔵内議長と何かやり取りがあったのではないかと勘ぐられるが、その問いには「いや、しません」と否定している。

採決すらされず、中止とされた「辞職勧告決議案」。これには案を提出した吉松県議も「民主主義の議会のやり方とは到底言えない」と憤りを隠しきれず。また、国民からも「県民の裁きを受けろ！」「何のために議員になったんだ」などと怒りの声が噴出した。

「想定以上の反発を受けてか、林県議は自身のホームページを一時停止。現在は県議会での動議についての説明文のみが掲載されています。ちなみに停止前のホームページには蔵内議長を『師』と仰ぎ、師から授かった“政治家は草鞋（わらじ）たれ”との言葉が掲載されていました」（前出・地方紙記者）

林県議の実家旅館の「泰泉閣」への不買を呼びかける動きが

そして騒動はまだまだ収まる気配を見せず。林県議の実家である原鶴温泉の旅館「泰泉閣」への不買を呼びかける動きが拡大する事態に――。

《あーあ、原鶴温泉といえば泰泉閣だったのに、こんなことで県民の信用を失うとは……》

《泰泉閣の口コミめちゃくちゃ荒れてるやん、恐ろしい時代だな》

《泰泉閣に泊まったら間接的に林県議を応援することになるの、ものすごくイヤだわ》

《林県議の実家で働いている従業員には申し訳ないけど、もし原鶴温泉に行ったとしてもそこには泊まりたくない》

といった書き込みがネット上に続出し、大きな影響が出ているようだ。

しかしその一方で、泰泉閣を批判する行動には否定的な声も。

《原鶴温泉街にとってはむしろ風評被害です》

《林県議がいくら憎くても、親族の経営する旅館にヘイトを向けるのは違うだろ》

《今回の件に原鶴温泉は無関係。何でも叩けばいいってもんじゃないよ》

などの声もあがっている。

渦中の林県議も、泰泉閣へのヘイト投稿に対して自身のXで《これは私の「周辺」に対する圧力と捉えます。相当の覚悟を持って呼びかけられているのですね？》と反応するまでになった今回の騒動。

これ以上の“飛び火”を防ぐためにも、早急に県民に対して誠実な対応を見せてほしい。

週刊女性PRIME