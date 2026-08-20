「噂の域を出ていないが」オランダGP出場の一方で…角田裕毅に2027年インディ移籍説が浮上　F1復帰困難なら「条件は確かに揃いつつある」と欧メディア指摘

角田が目指すのはあくまでF1ではあるが…(C)Getty Images

レーシングブルズが今週末に行われるF1第12戦オランダGPに角田裕毅が出場することを発表した。

一方で今季、レッドブルのテスト兼リザーブドライバーを務めている角田裕毅をめぐり、来季の去就に関する新たな話題が持ち上がっている。

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欧州専門メディア『F1i.com』が18日、「ユウキ・ツノダ、インディカーのメイヤー・シャンク移籍が急浮上」と銘打った特集記事を配信。角田が2027年シーズンにおけるメイヤー・シャンク・レーシング（MSR）のドライバー候補に挙がっていると伝えた。ただし、現時点ではあくまで噂の段階だとしている。

同メディアは、角田が候補に挙がっていると説きながらも、「メイヤー・シャンクは契約締結に近づいているわけではなく、複数の選択肢を検討している段階だとみられている」と指摘。

さらに、「現時点では噂の域を出ていないものの、興味深い可能性ではある」と同メディアは主張。続けて、「ツノダはすでにホンダのインディカー・マシンを経験しており、2024年にはラスベガスでチップ・ガナッシ・レーシングのマシンをテストしている」と振り返る。

また、MSRが来季、ドライバー移籍によりシートが空くことが決定的となっていると同メディアは説明。さらに、F1では来季以降も角田がレギュラードライバーとなる見通しが不透明であることから、「ツノダのF1復帰への道が次第に狭まりつつある現状も、インディカーへの挑戦が新たな進路として現実味を増す一因となるだろう」と見解を示している。