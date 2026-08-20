◇パ・リーグ 楽天5ー2ロッテ（2026年8月19日 楽天モバイル）

憧れの存在に並び、超えた。楽天・岸が6回7安打無失点で4勝目。桑田真澄を超える通算174勝目を挙げ「特大のファウルもあったけど、結果的にはゼロだったんで全て良し」とうなずいた。

ベテランらしさがさえ渡った。「タイミングさえずらせれば136、7キロでもいい」との持論を持ち、最速は142キロ。毎回安打を許したが、得点を許さなかった。

前回登板で憧れの存在に勝利数で肩を並べた。社会人野球の七十七銀行で監督を務めた父の孝一さんには小学生の頃から「桑田を見ろ！」と言われてきた。厳格で口数が少なく「当時は怖かった」という父からは「おめでとう」と祝福のメールが届いた。「毎回くれるわけじゃない。“桑田さん”っていうのがあったからじゃないですかね」と笑った。

西武での若手時代、桑田氏が春季キャンプ地を訪れた際に軽くあいさつを交わしたのみ。昨年は巨人の2軍監督として対戦したが「サインと写真を撮ってもらおうと思ったんですけど、タイミングが合わなくて…」と目的は果たせなかった。

「一緒に現役でやっていた（ともに182勝の）西口さんと石井一久さんのお二人がまだ上にいる。そこを目指しながら、もっともっと勝ちたい」。41歳、20年目のベテランは早くも次の目標を定めた。（花里 雄太）