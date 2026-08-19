◇インターリーグ ホワイトソックス―カブス（2026年8月18日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が18日（日本時間19日）、敵地カブス戦に「2番・一塁」で先発出場。1-2の3回無死先頭打者第2打席で、相手先発ガウスマンから2戦ぶりとなる29号左越え同点ソロを放った。

右腕が投じた92．5マイル（約149キロ）の直球を流し打って、打球角度39度の高い飛球がフェンスを越える。打球速度111．1マイル（約178．8キロ）、飛距離406フィート（約124メートル）の一発を放つと、村上はゆう然とダイヤモンドを1周し拳を突き上げた。

16日（同17日）のタイガース戦で28号決勝2ランを放ち、チームにア・リーグ中地区優勝マジック「34」を初点灯させた。「誰ひとりとして負ける雰囲気は感じていない」と力を込め、前日から異様な雰囲気のリグレー・フィールドで「ウインディ・シリーズ」に臨んでいる。

同地区首位争いのライバル、2位タイガースとの直接対決3連戦に3連勝して乗り込んだ敵地。その初戦は2打数無安打3四球だったが、第2ラウンドで豪快は放物線を描きカブスファンを沈黙させた。

これで今季日本人本塁打数は大谷翔平（ドジャース）と並びトップタイ。リーグ本塁打王争いでも単独4位に浮上し、ヤクルト時代の24年以来2年ぶりとなる自身6度目の30本塁打にもリーチ。日米関係なくアーチを量産する背番号5は、年間37本ペースと勢いを止めずにバットを振り続けている。