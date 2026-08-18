敵地でのロッキーズ戦で7回に平凡な右飛を落球

【MLB】ドジャース 11ー5 ロッキーズ（日本時間18日・デンバー）

ドジャースのカイル・タッカー外野手が17日（日本時間18日）、敵地でのロッキーズ戦で平凡なフライを落球する痛恨のエラーを犯した。打撃でも5打数無安打と精彩を欠き、昨オフに4年2億4000万ドル（約382億円）で加入したスターの深刻な不振に、LAメディアや番記者からは「史上最大の期待外れ契約」などと痛烈な批判の声が殺到している。

10-1と大量リードの7回無死、ロッキーズのノルビーが放った安打確率.020の平凡な右飛に対し、落下地点に入ったタッカーは不自然な低い姿勢で捕球を試みて落球。二塁打相当のエラーを献上した。前日の試合でも右飛を落球（記録は二塁打）しており、快勝のなかでうつむく寂しい姿が際立った。

昨オフに巨額契約で加入したタッカーだが、今季は走攻守のすべてで期待を大きく裏切っている。この日の落球を受け、米スポーツ専門誌スポーツ・イラストレイテッドのノア・カムラス記者は自身のX（旧ツイッター）に「カイル・タッカーにとって、かなり厳しい状況になってきている。彼は今、ライトで簡単なフライを落球してしまった」と投稿。ドジャース番のジャック・ハリス記者も「彼の守備も期待をはるかに下回っている」と厳しい現状を綴った。

さらに地元メディアのスポーティング・トリビューンで最高経営責任者を務めるアラシュ・マルカジ氏は「カイル・タッカーはドジャース史上最大の期待外れ契約と言わざるを得ない。あらゆる面で完全な災難だ。もうこの時点でフィールドから下げてほしい」と糾弾。専門メディア「ドジャース・ダイジェスト」のチャド・モリヤマ記者も「平凡なフライを落として、二塁打に相当するエラーとなった」と嘆いた。（Full-Count編集部）