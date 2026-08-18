「なんて簡単にやってのけるんだ…」バレンシアの19歳日本人が魅せた“おしゃれ弾”を現地ファン絶賛！「やばすぎる」「チームで最も優れた選手」
スペイン１部バレンシアに加入したMF佐藤龍之介が、トレーニングで披露した華麗な一撃が注目を集めている。
今夏にFC東京からバレンシアへ移籍した19歳の若きサムライは、新天地で早くも存在感を示している。現地７月22日に行なわれたプレシーズンマッチでは、スーパーな移籍後初ゴールをマーク。さらに８月13日、スペイン３部エルクレスとの一戦でもネットを揺らすなど、ラ・リーガ開幕を前に躍動している。
そんな日本の逸材が、今度はトレーニングで魅せた。
新シーズンに向けて準備を進めるバレンシアは、公式Xで「Ryunosuke Sato」と題して練習風景を収めた動画を公開。佐藤はサイドから送られた折り返しにゴール前で反応すると、右足のヒールで巧みに合わせる。おしゃれなフィニッシュで鮮やかにネットを揺らした。
難しいボールをいとも簡単に仕留めたテクニックに、現地のファンも反応。SNS上では「わお！見事だ」「このやばすぎる動画をループで見てるよ」「なんて簡単にやってのけるんだ…」「チームで最も優れた選手」「すごいやつだな」「おしゃれだ」といった称賛の声が上がった。
バレンシアは今月22日、ラ・リーガの初戦でセルタと対戦する。プレシーズンの実戦で結果を残し、練習でもその技術の高さをアピールしている佐藤は。着実にインパクトを残しながら、スペインで迎える新シーズンへの期待を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「すごいやつだな」バレンシア龍之介が練習で披露した華麗すぎる一撃！
今夏にFC東京からバレンシアへ移籍した19歳の若きサムライは、新天地で早くも存在感を示している。現地７月22日に行なわれたプレシーズンマッチでは、スーパーな移籍後初ゴールをマーク。さらに８月13日、スペイン３部エルクレスとの一戦でもネットを揺らすなど、ラ・リーガ開幕を前に躍動している。
そんな日本の逸材が、今度はトレーニングで魅せた。
新シーズンに向けて準備を進めるバレンシアは、公式Xで「Ryunosuke Sato」と題して練習風景を収めた動画を公開。佐藤はサイドから送られた折り返しにゴール前で反応すると、右足のヒールで巧みに合わせる。おしゃれなフィニッシュで鮮やかにネットを揺らした。
バレンシアは今月22日、ラ・リーガの初戦でセルタと対戦する。プレシーズンの実戦で結果を残し、練習でもその技術の高さをアピールしている佐藤は。着実にインパクトを残しながら、スペインで迎える新シーズンへの期待を高めている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「すごいやつだな」バレンシア龍之介が練習で披露した華麗すぎる一撃！