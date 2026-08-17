元ヤクルト・米野智人が明かすプロの壁と、古田敦也の背中を追って経験した“野球人生のどん底”
YouTubeチャンネル「プロ野球2nd_元プロ野球選手にロングインタビュー」が、「【米野智人｜前編】“野球人生のどん底”レギュラー目前でイップス発症／間近で感じた古田敦也の“キャッチングの凄さ”／外野手転向を直訴した直後にまさかのトレード」と題した動画を公開した。元プロ野球選手の米野智人が出演し、ヤクルトスワローズ時代の古田敦也とのエピソードや、自身を襲った「送球イップス」の苦悩について赤裸々に語った。
動画の冒頭では、引退後に飲食の道へ進んだ経緯を回顧。テニス選手のノバク・ジョコビッチの著書に影響を受け、食事の重要性に気づいたことから、現在は球場でヴィーガン料理の店などを展開していると明かした。
その後、話題はプロ入り当時のエピソードへ。高卒でヤクルトに入団した米野は、プロの圧倒的なレベルの高さに直面し「到底敵わない」と痛感したという。特に同じキャッチャーだった古田については「全部凄かった」と回顧。投手の癖や球の軌道を瞬時に読み取り、ミットを微動だにさせない“ビタ止め”の技術を「あんなに綺麗に捕れる人はいない」と絶賛した。
2006年、古田が選手兼任監督に就任したことで、米野にレギュラー獲得の最大のチャンスが訪れる。しかし、そのプレッシャーからか「送球イップス」を発症。「どんどん重症になっていく」「野球が怖くなってくる」と当時の恐怖を振り返る。精神的にも限界を迎え、2軍監督に「キャッチャーは厳しい。外野の練習をしたい」と直訴した。だが、その数週間後に告げられたのは、シーズン中のトレードによる西武ライオンズへの移籍だった。
古田敦也という偉大な先輩の背中を追いかけ、大きなチャンスを前に「イップス」というどん底を味わった米野。過酷なプロの世界のリアルと、そこから生み出された生々しい葛藤がひしひしと伝わる、見応えのあるインタビューとなっている。
動画の冒頭では、引退後に飲食の道へ進んだ経緯を回顧。テニス選手のノバク・ジョコビッチの著書に影響を受け、食事の重要性に気づいたことから、現在は球場でヴィーガン料理の店などを展開していると明かした。
その後、話題はプロ入り当時のエピソードへ。高卒でヤクルトに入団した米野は、プロの圧倒的なレベルの高さに直面し「到底敵わない」と痛感したという。特に同じキャッチャーだった古田については「全部凄かった」と回顧。投手の癖や球の軌道を瞬時に読み取り、ミットを微動だにさせない“ビタ止め”の技術を「あんなに綺麗に捕れる人はいない」と絶賛した。
2006年、古田が選手兼任監督に就任したことで、米野にレギュラー獲得の最大のチャンスが訪れる。しかし、そのプレッシャーからか「送球イップス」を発症。「どんどん重症になっていく」「野球が怖くなってくる」と当時の恐怖を振り返る。精神的にも限界を迎え、2軍監督に「キャッチャーは厳しい。外野の練習をしたい」と直訴した。だが、その数週間後に告げられたのは、シーズン中のトレードによる西武ライオンズへの移籍だった。
古田敦也という偉大な先輩の背中を追いかけ、大きなチャンスを前に「イップス」というどん底を味わった米野。過酷なプロの世界のリアルと、そこから生み出された生々しい葛藤がひしひしと伝わる、見応えのあるインタビューとなっている。
YouTubeの動画内容
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