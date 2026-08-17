外野転向を直訴した直後に告げられたまさかのトレード

古田敦也への憧れと、プロ入り後に痛感したレベルの差

引退後に始めた飲食事業とジョコビッチからの影響

後藤武敏が明かす伝説のPL学園戦の裏側「全部悪いことが1試合に出ちゃった」松坂大輔からの意外な部屋電

後藤武敏「まだ伸び代はありますか？」盟友・小池正晃が引退を決意した涙の食事会を回顧

「10社ぐらい受けて全部ダメで」元プロ野球選手・武藤祐太が明かす、戦力外通告後の苦難の就職活動

【木村昇吾｜前編】横浜に捨てられたトレード／ブラウン監督に怒られた“姿勢”／緒方孝市に鬼ギレされた日｜木村昇吾の“道半ば”のアスリート人生（横浜ベイスターズ～広島東洋カープ～埼玉西武ライオンズ）

【太田賢吾】野球人生の暗転…山岡泰輔の１球／愛称“ケリー”の由来／引退後は未経験の●●業へ挑戦！｜太田賢吾の野球人生

【石川俊介】阪神用具係の過酷な裏側／後悔…野球人生が狂った“オフの休み方”／藤川球児の凄さ｜石川俊介のプロ野球人生（阪神タイガース）

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