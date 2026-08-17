「今朝メディカルチェック」日本代表守護神、プレミア名門移籍へ最終段階！ 正GKのユベントス行き白紙も…ロマーノ記者が最新情報「契約はすべて確定している」
パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶のアストン・ビラ移籍が、いよいよ成立目前となっているようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が８月17日に自身のXを更新。23歳GKの移籍に関する最新情報を伝えた。
鈴木を巡っては今夏、欧州の複数クラブから関心が寄せられてきた。そんななか、プレミアリーグの名門アストン・ビラが獲得へ向けて動きを加速させている。
ロマーノ記者は前日の16日にもXで、「アストン・ビラとパルマが、ザイオン・スズキの移籍に関する書類の交換を開始した。昨日、フランスのクラブとの交渉が破談になったのを受け、アストン・ビラは日本人GKと合意に至った。渡航とメディカルチェックの準備が整った」と報じていた。
そして17日、新たに進展を伝えた。
「ザイオン・スズキが今朝、アストン・ビラでメディカルチェックを受けている。パルマとは3000万ユーロ＋500万ユーロの追加報酬で合意に達しており、マルティネスのユベントス移籍が白紙となった後も、この日本人GKとの契約はすべて確定している」
注目されるのが、アストン・ビラの正守護神エミリアーノ・マルティネスの去就だ。アルゼンチン代表GKにはユベントスへの移籍が取り沙汰されていたものの、この話は白紙になったという。
それでもロマーノ記者によれば、マルティネスの去就にかかわらず鈴木との契約は「すべて確定している」とのこと。日本代表のゴールマウスを守る23歳が、プレミアリーグの舞台へ――。大型移籍の成立が目前に迫っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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ロマーノ記者は前日の16日にもXで、「アストン・ビラとパルマが、ザイオン・スズキの移籍に関する書類の交換を開始した。昨日、フランスのクラブとの交渉が破談になったのを受け、アストン・ビラは日本人GKと合意に至った。渡航とメディカルチェックの準備が整った」と報じていた。
そして17日、新たに進展を伝えた。
注目されるのが、アストン・ビラの正守護神エミリアーノ・マルティネスの去就だ。アルゼンチン代表GKにはユベントスへの移籍が取り沙汰されていたものの、この話は白紙になったという。
それでもロマーノ記者によれば、マルティネスの去就にかかわらず鈴木との契約は「すべて確定している」とのこと。日本代表のゴールマウスを守る23歳が、プレミアリーグの舞台へ――。大型移籍の成立が目前に迫っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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