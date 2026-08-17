本拠地ブルワーズ戦

米大リーグのドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でブルワーズと対戦し、2-6で敗れた。9回にはミスも絡んで痛い2失点。打撃不振に拙守も加わったカイル・タッカー外野手にはブーイングが飛んだ。

1-4と3点ビハインドの9回1死一塁。チョーリオの打球が右翼を守るタッカーを襲った。フェンス際までゆっくり下がり、グラブに当てながらも捕球できず。記録は二塁打となったが、ドジャースタジアムにはブーイングが響いた。さらに1死満塁からは前進守備していた二塁手のエドマンがゴロを後逸。この日2つ目となる痛恨のエラーで2点が追加された。

タッカーはこの本拠地7連戦で19打数0安打。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のケイティ・ウー記者はXで「カイル・タッカー（おそらくご存じのようにこの本拠地連戦で19の0）がウォーニングトラック上でボールを落とした。トミー・エドマンが（前進守備で）急いでホームに投げようとしてゴロをミスした。ドジャースタジアムにブーイングが戻ってきた」と伝えた。

米放送局「FOXスポーツ」のローワン・カブナー記者も「この本拠地連戦で無安打のカイル・タッカーが、このキャッチを決められなかった。ブーイングがあった」と投稿した。

タッカーは今オフに4年2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）の大型契約を結んでドジャース入り。打率.232、11本塁打、OPS.700と本領を発揮できていない29歳に対し、米ファンからは「全力疾走さえしていない」「こいつをベンチに置いておけ」「ブーイングを受けるに相応しいよ」「ドジャースファンはかなり怒っているようだ！」と辛辣な声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）