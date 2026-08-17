アヤックスで構想外か。板倉滉がブンデス復帰の可能性。古巣の補強候補でリストアップ報道
アヤックスの板倉滉がブンデスリーガに“復帰”か。オランダメディア『Voetbal Primeur』は、ドイツ紙『Bild』の報道を引用する形で、板倉がかつて３シーズンを過ごしたボルシアMGの補強リストに名を連ねていると報じた。
記事によると、ボルシアMGは守備の要であるニコ・エルベディを約1000万ユーロでリーズ・ユナイテッドへ売却することが目前に迫っているという。この取引は『BBC Football』なども確認しているとされ、その移籍金は後継者の獲得に全額が投じられる見込みだ。
『Bild』は、ボルシアMGがエルベディの後釜として４人の候補者をリストアップしており、アヤックスの板倉はそのうちの１人だと伝えている。
現在29歳の日本代表DFは、１年前にボルシアMGからアヤックスへ移籍。古巣では今もなおサポーターからの人気が高く、あるファンサイトで行なわれた投票では、板倉が古巣への復帰候補として圧倒的な支持を集めた。
また、『Voetbal International』と『De Telegraaf』では、アヤックスが板倉の移籍に協力する用意があると報じられている。その背景には、ミチェル・サンチェス新監督が守備陣に十分な戦力を擁していることに加え、板倉がチーム内で高給取りの１人と目されていることがある。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、人件費の削減を目論んでいるようだ。
新シーズンが開幕したエールディビジで、２節を終えても出番のない板倉。新体制下で構想外とも見られている現状で、その動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジか！」「大どんでん返し」まさかの悲報から一日…日曜夜に飛び込んできた“朗報”にネット驚愕！「まだ信じられない」「全く予想していなかった」
記事によると、ボルシアMGは守備の要であるニコ・エルベディを約1000万ユーロでリーズ・ユナイテッドへ売却することが目前に迫っているという。この取引は『BBC Football』なども確認しているとされ、その移籍金は後継者の獲得に全額が投じられる見込みだ。
現在29歳の日本代表DFは、１年前にボルシアMGからアヤックスへ移籍。古巣では今もなおサポーターからの人気が高く、あるファンサイトで行なわれた投票では、板倉が古巣への復帰候補として圧倒的な支持を集めた。
また、『Voetbal International』と『De Telegraaf』では、アヤックスが板倉の移籍に協力する用意があると報じられている。その背景には、ミチェル・サンチェス新監督が守備陣に十分な戦力を擁していることに加え、板倉がチーム内で高給取りの１人と目されていることがある。テクニカルディレクターのジョルディ・クライフは、人件費の削減を目論んでいるようだ。
新シーズンが開幕したエールディビジで、２節を終えても出番のない板倉。新体制下で構想外とも見られている現状で、その動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
「マジか！」「大どんでん返し」まさかの悲報から一日…日曜夜に飛び込んできた“朗報”にネット驚愕！「まだ信じられない」「全く予想していなかった」