男性が「女性からの夜のお誘い」を断る本当の理由

「男性は女性側から誘われると嬉しい」「妻からの夜のお誘いを待っている」。な〜んて、誰が言ったの！？頑張って夫を誘ってみたら、あっさり断られて大ショック！そんな経験をもつ女性たちに、何が理由だったのかを教えてもらいました。

ニューボーンなHはダメなよう…

・「妊活しているときに『排卵日だから』と誘ったら、『ムードがない』と断られました」

・「本当はストレートに『したい』と言いたかったんだけど、それもどうかと思い、『今日、排卵日かも。2人目ができるかも』と誘ってみました。けれど、『無理！そんな気になれない』と一言で終了。そのまま3年くらいレスのまま…」

子づくり要素がからむと引いてしまう男性は多いよう。

妊娠中や出産後も！？

・「妊娠してから、どちらともなく夜の生活を避けるように。無事に出産したので『したい』と強引に迫ってみたところ、『するだけが全てではないよ』とやんわり断られてしまった」

・「妊娠7ヶ月のときに誘ったら、『もうおなかも大きいし、無理しなくていいよ』と言われた。やんわりとでしたが、ショックでした」

下着、頑張りすぎ！

・「ダイエットをしてやせたので、セクシーな下着を着て誘ったところ、『何してるの？寝るよ』と言われてしまった」

・「『Tバックを履いている』アピールをしましたが、『Tバックは不潔』と言われて、そのまま寝られてしまい悲しかった」

・「ご無沙汰だったので、気合を入れた下着姿でベッドの中で待っていたのに、それを見た夫は『風邪ひくよ』の一言で寝てしまいました」

・「『たまには君からの熱烈なアプローチがほしい』と言うので、ある夜、勇気を出してセクシーな下着でチャレンジ。なのに『今日は勘弁して〜』とまさかの拒否。せっかくの下着も台無し」

­・「結婚3年目くらいに、自分から誘ったことが一度だけあります。シースルーのネグリジェを着て、眠っている夫の横に入りましたが、『それしか頭にないんか？』と言われてしまった…」

無駄な出費を抑えるためにも、ソレ用の下着は買う前に相談したほうがいいのかも。

迫りすぎ

・「布団の中で全裸で待ち構えていたら、夫が何の反応もなく熟睡し始めました。後日聞いてみたところ、新しい健康法だと思ったとのこと。大恥」

・「ドラマでよくある“酔わせてコトを成す”にトライしてみましたが、ダンナはふつうに眠りこけていました。そうだよね、ふつうそうなるよね。ドラマじゃないもんね」

夜のお誘いをして断られた妻たちのダメージは大きく、「もう二度と誘わない」「セックスレス上等」という悲痛なコメントが多々。ここはひとつ、妻の勇気に免じて冷たい態度だけは避けていただきたいものです。

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文／和田玲子