相葉雅紀主演『４アウト』黒島結菜＆松本利夫らが写る新場面カット公開 キャスト登壇イベントも決定
相葉雅紀が主演を務める映画『４アウト ─もう一度、プレイボール─』より、物語の幕開けを予感させる場面写真が解禁。あわせて、黒島結菜、松本利夫らキャスト陣が登壇するトークイベントの開催も決定した。
【写真】相葉雅紀主演、物語の幕開けを予感させる『4アウト』場面写真ギャラリー
本作は、東京で初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」の創設にまつわる実話をもとにした物語。タイトルの“4アウト（フォーアウト）”には、「人生は3アウトでは終わらない。挫折しても決して諦めず、再び歩き出す」というポジティブなメッセージが込められている。
主演の相葉が演じるのは、子どもの頃から野球一筋だった主人公・矢上雄一。社会人野球チームでプレーするも戦力外通告を受け、夢も自信も失ってしまった矢上は、再就職先の障害者スポーツセンターで指導員として働き始める。野球への未練を抱え、施設利用者たちともどう接していいか分からないまま、どこか馴染めない日々を送っていた。
そんな矢上の運命を大きく変えるのが、人一倍大きな声で話しかけてくる聴覚障害のある泉邦衛（松本利夫）だ。矢上の野球経験を聞きつけ、「俺たちに野球、教えてくんねぇか？」と、矢上にとって予想外の言葉を投げかける。泉は「野球をやりたい」と強く願う障害者の仲間たちとともに野球チームを立ち上げており、矢上に監督を務めてほしいと熱心に頼み込む。
最初は「障害者に野球なんてできるのだろうか」と半信半疑だった矢上も、選手たちとの交流を重ねる中で次第に心を動かされ、監督としてチームづくりに打ち込んでいく。同僚の高橋明日香（黒島結菜）も、練習場所の確保やメンバー集めなどをサポートし、チームのマネージャーとして献身的に矢上たちを支えていく。しかし実は彼女は、障害を負ってプロへの夢を断たれた高校野球の元エース投手である弟・雅（日向亘）との関係に悩みを抱えていた――。
それぞれが挫折や葛藤、悩みを抱え、日々悪戦苦闘しながらも野球と真摯に向き合う中で、少しずつ一つのチームとして成長していく矢上や明日香、そして選手たち。身体障害者野球連盟理事長・岩橋広司（佐々木蔵之介）との出会いや、矢上の挑戦を温かく見守る妻・矢上道子（前田亜季）の存在も大きな支えとなっていく。
しかし、彼らが迎えたある試合でチームに決定的な亀裂が走ってしまう。さらに、スポーツセンター所長・阿武隈薫（斉藤由貴）も、施設の運営や安全面への懸念から、身体障害者野球チームの活動に否定的な立場を取っていて…。
場面写真では、試合を見守る矢上と明日香の姿をはじめ、鮮やかなブルーのユニホームに身を包んだチームメンバーらの印象的な集合カットや、チーム結成当初の選手5人、矢上に大きな転機をもたらす泉が白球を手にする姿など、仲間たちの絆や物語の始まりを感じさせるシーンが切り取られている。
加えて、岩橋や道子に加え、スポーツセンター所長・阿武隈と矢上が真剣な表情で向き合う場面や、野球チーム結成のチラシを手に険しい表情を浮かべる阿武隈の姿も公開された。阿武隈と選手たちとの関係が物語の中でどのように変化していくのかにも注目だ。
さらに、本作の劇場公開を記念し、9月19日に「スポーツを、みんなで楽しもう！ 海の森ベースボールフェスタ」が海の森水上競技場で開催される。元WBC日本代表監督・井端弘和や、日本プロ野球名球会会員のアレックス・ラミレスによる野球教室をはじめ、パラスポーツ体験など、この日だけの特別プログラムが多数実施される予定だ。映画公開に先駆けた特別映像の上映（※映画本編の上映ではありません）のほか、トークイベントには黒島結菜、松本利夫、寺田ユースケ、吉田葵ら映画キャスト陣の登壇も決定した。
今年3月の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に続き、11月には「もう一つのWBC」とも呼ばれる「世界身体障害者野球（WORLD DREAM BASEBALL）」が日本で開催されるなど、野球への関心が高まる中で実施される本イベント。障害の有無にかかわらず、多くの子どもたちがスポーツを楽しめる機会となる。
映画『４アウト ─もう一度、プレイボール─』は、11月6日より全国公開。
【写真】相葉雅紀主演、物語の幕開けを予感させる『4アウト』場面写真ギャラリー
本作は、東京で初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」の創設にまつわる実話をもとにした物語。タイトルの“4アウト（フォーアウト）”には、「人生は3アウトでは終わらない。挫折しても決して諦めず、再び歩き出す」というポジティブなメッセージが込められている。
そんな矢上の運命を大きく変えるのが、人一倍大きな声で話しかけてくる聴覚障害のある泉邦衛（松本利夫）だ。矢上の野球経験を聞きつけ、「俺たちに野球、教えてくんねぇか？」と、矢上にとって予想外の言葉を投げかける。泉は「野球をやりたい」と強く願う障害者の仲間たちとともに野球チームを立ち上げており、矢上に監督を務めてほしいと熱心に頼み込む。
最初は「障害者に野球なんてできるのだろうか」と半信半疑だった矢上も、選手たちとの交流を重ねる中で次第に心を動かされ、監督としてチームづくりに打ち込んでいく。同僚の高橋明日香（黒島結菜）も、練習場所の確保やメンバー集めなどをサポートし、チームのマネージャーとして献身的に矢上たちを支えていく。しかし実は彼女は、障害を負ってプロへの夢を断たれた高校野球の元エース投手である弟・雅（日向亘）との関係に悩みを抱えていた――。
それぞれが挫折や葛藤、悩みを抱え、日々悪戦苦闘しながらも野球と真摯に向き合う中で、少しずつ一つのチームとして成長していく矢上や明日香、そして選手たち。身体障害者野球連盟理事長・岩橋広司（佐々木蔵之介）との出会いや、矢上の挑戦を温かく見守る妻・矢上道子（前田亜季）の存在も大きな支えとなっていく。
しかし、彼らが迎えたある試合でチームに決定的な亀裂が走ってしまう。さらに、スポーツセンター所長・阿武隈薫（斉藤由貴）も、施設の運営や安全面への懸念から、身体障害者野球チームの活動に否定的な立場を取っていて…。
場面写真では、試合を見守る矢上と明日香の姿をはじめ、鮮やかなブルーのユニホームに身を包んだチームメンバーらの印象的な集合カットや、チーム結成当初の選手5人、矢上に大きな転機をもたらす泉が白球を手にする姿など、仲間たちの絆や物語の始まりを感じさせるシーンが切り取られている。
加えて、岩橋や道子に加え、スポーツセンター所長・阿武隈と矢上が真剣な表情で向き合う場面や、野球チーム結成のチラシを手に険しい表情を浮かべる阿武隈の姿も公開された。阿武隈と選手たちとの関係が物語の中でどのように変化していくのかにも注目だ。
さらに、本作の劇場公開を記念し、9月19日に「スポーツを、みんなで楽しもう！ 海の森ベースボールフェスタ」が海の森水上競技場で開催される。元WBC日本代表監督・井端弘和や、日本プロ野球名球会会員のアレックス・ラミレスによる野球教室をはじめ、パラスポーツ体験など、この日だけの特別プログラムが多数実施される予定だ。映画公開に先駆けた特別映像の上映（※映画本編の上映ではありません）のほか、トークイベントには黒島結菜、松本利夫、寺田ユースケ、吉田葵ら映画キャスト陣の登壇も決定した。
今年3月の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」に続き、11月には「もう一つのWBC」とも呼ばれる「世界身体障害者野球（WORLD DREAM BASEBALL）」が日本で開催されるなど、野球への関心が高まる中で実施される本イベント。障害の有無にかかわらず、多くの子どもたちがスポーツを楽しめる機会となる。
映画『４アウト ─もう一度、プレイボール─』は、11月6日より全国公開。