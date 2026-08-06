相葉雅紀、鮮やかなブルーのユニフォームに身を包む 『4アウト ─もう一度、プレイボール─』場面写真解禁
タレントで俳優の相葉雅紀が主演を務める映画『4アウト ─もう一度、プレイボール─』（11月6日公開）の場面写真が解禁された。
【場面写真】まさに監督の顔！鮮やかなブルーのユニフォームを着用した相葉雅紀”矢上”
今作は、作家・平山讓氏によるノンフィクション小説『4アウト −ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）を原作に、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。主人公は、社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一（相葉）。再就職先の障害者スポーツセンターで「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち。野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく。
戦力外通告を受けて夢も自信も失ってしまった矢上は、再就職先の障害者スポーツセンターで指導員として働き始める。野球に対する不完全燃焼を抱え、施設利用者たちともどう接していいか分からず、どこかなじめない日々を送っていた。
そんな矢上の運命を大きく変えるのが、人一倍大きな声で話しかけてくる聴覚障害のある泉邦衛（松本利夫）だ。泉は「野球をやりたい」と強く願う障害者の仲間と共に野球チームを立ち上げており、矢上に監督を務めてほしいと熱心に頼み込む。同僚の高橋明日香（黒島結菜）も、練習場所の確保やメンバー集めなどをサポート、チームのマネージャーとして献身的に矢上たちを支えていくが、障害を負い、プロへの夢を断たれた高校野球の元エース投手である弟・雅（日向亘）との関係に悩みを抱えていた。
身体障害者野球連盟理事長・岩橋広司（佐々木蔵之介）との出会いや、矢上の挑戦を温かく見守る妻・矢上道子（前田亜季）の存在も大きな力となるが、ある試合でチームに決定的な亀裂が走ってしまう。さらに、スポーツセンター所長・阿武隈薫（斉藤由貴）も、施設の運営や安全面への懸念から、身体障害者野球チームの活動に否定的な立場を取っていて…。
場面写真では、試合を見守る矢上と明日香の姿をはじめ、鮮やかなブルーのユニフォームに身を包んだチームメンバーらの印象的な集合カットや、チーム結成当初の選手5人の姿、矢上に大きな転機をもたらす泉が白球を手にする姿など、仲間たちの絆や物語の始まりを感じさせるシーンなどが切り取られている。また、スポーツセンター所長・阿武隈と矢上が真剣な表情で向き合う場面や、野球チーム結成のチラシを手に険しい表情を浮かべる阿武隈の姿も公開されており、阿武隈と選手たちとの関係が物語の中でどのように変化していくのかにも注目だ。
また、劇場公開を記念して9月19日、「スポーツを、みんなで楽しもう！海の森ベースボールフェスタ」が海の森水上競技場で開催される。障害の有無にかかわらず、多くの子どもが楽しめるスポーツイベントとなっており、元WBC日本代表監督・井端弘和氏や日本プロ野球名球会会員アレックス・ラミレス氏による野球教室やパラスポーツ体験など、この日だけの特別なプログラムを多数実施予定。さらに、映画の公開に先駆けた特別映像の上映のほか、トークイベントには、黒島、松本、寺田ユースケ、吉田葵ら、映画キャスト陣が登壇する。
【場面写真】まさに監督の顔！鮮やかなブルーのユニフォームを着用した相葉雅紀”矢上”
今作は、作家・平山讓氏によるノンフィクション小説『4アウト −ある障害者野球チームの挑戦』（中央公論新社刊）を原作に、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム「東京ブルーサンダース」創設の実話を映画化した感動の物語。主人公は、社会人野球で戦力外通告を受け、夢を失った男・矢上雄一（相葉）。再就職先の障害者スポーツセンターで「野球がしたい」と願う仲間たちと出会い、身体障害者野球チームの監督として新たな挑戦を始める。かつて夢を諦めた男と、これまで限界を決められてきた仲間たち。野球を愛し続ける人間たちそれぞれの人生が交わることで、くすぶっていた人生が輝きだしていく。
そんな矢上の運命を大きく変えるのが、人一倍大きな声で話しかけてくる聴覚障害のある泉邦衛（松本利夫）だ。泉は「野球をやりたい」と強く願う障害者の仲間と共に野球チームを立ち上げており、矢上に監督を務めてほしいと熱心に頼み込む。同僚の高橋明日香（黒島結菜）も、練習場所の確保やメンバー集めなどをサポート、チームのマネージャーとして献身的に矢上たちを支えていくが、障害を負い、プロへの夢を断たれた高校野球の元エース投手である弟・雅（日向亘）との関係に悩みを抱えていた。
身体障害者野球連盟理事長・岩橋広司（佐々木蔵之介）との出会いや、矢上の挑戦を温かく見守る妻・矢上道子（前田亜季）の存在も大きな力となるが、ある試合でチームに決定的な亀裂が走ってしまう。さらに、スポーツセンター所長・阿武隈薫（斉藤由貴）も、施設の運営や安全面への懸念から、身体障害者野球チームの活動に否定的な立場を取っていて…。
場面写真では、試合を見守る矢上と明日香の姿をはじめ、鮮やかなブルーのユニフォームに身を包んだチームメンバーらの印象的な集合カットや、チーム結成当初の選手5人の姿、矢上に大きな転機をもたらす泉が白球を手にする姿など、仲間たちの絆や物語の始まりを感じさせるシーンなどが切り取られている。また、スポーツセンター所長・阿武隈と矢上が真剣な表情で向き合う場面や、野球チーム結成のチラシを手に険しい表情を浮かべる阿武隈の姿も公開されており、阿武隈と選手たちとの関係が物語の中でどのように変化していくのかにも注目だ。
また、劇場公開を記念して9月19日、「スポーツを、みんなで楽しもう！海の森ベースボールフェスタ」が海の森水上競技場で開催される。障害の有無にかかわらず、多くの子どもが楽しめるスポーツイベントとなっており、元WBC日本代表監督・井端弘和氏や日本プロ野球名球会会員アレックス・ラミレス氏による野球教室やパラスポーツ体験など、この日だけの特別なプログラムを多数実施予定。さらに、映画の公開に先駆けた特別映像の上映のほか、トークイベントには、黒島、松本、寺田ユースケ、吉田葵ら、映画キャスト陣が登壇する。