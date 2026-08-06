『トイ・ストーリー５』興収100億円突破 ピクサーアニメ史上最速、シリーズ最高記録も目前
ディズニー＆ピクサーのアニメーション映画『トイ・ストーリー5』が、公開34日間で興行収入100億円を突破した。ピクサー・アニメーション作品として史上最速の到達となる。
【動画】テック・トリオがジェシーを“嘘つき”呼ばわりでケンカに？（本編映像）
7月3日に日本公開された本作は、8月5日までの34日間で興行収入100億9633万8080円、観客動員718万7835人を記録した。34日間での100億円突破は、「トイ・ストーリー」シリーズとしても最速となった。
公開初週末3日間では、観客動員164万人、興行収入24億1510万円を記録。『アナと雪の女王2』（最終興収133.7億円）や『ズートピア２』（同157.4億円）のオープニング成績を上回り、実写も含めた洋画作品の歴代最高スタートを切っていた。
今回の成績により、興行収入100億9000万円を記録した前作『トイ・ストーリー4』を突破。シリーズ国内最高となる『トイ・ストーリー3』の興行収入108億円も目前に迫っている。
全世界興行収入は10億6951万8777ドル、日本円で約1721億9252万円に達した（Box Office Mojo調べ、8月6日付、1ドル＝161円換算）。
興行収入100億円突破を記念し、ウッディ、バズ、ジェシーらおもちゃたちが大台到達を祝う特別画像も公開された。
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7月3日に日本公開された本作は、8月5日までの34日間で興行収入100億9633万8080円、観客動員718万7835人を記録した。34日間での100億円突破は、「トイ・ストーリー」シリーズとしても最速となった。
今回の成績により、興行収入100億9000万円を記録した前作『トイ・ストーリー4』を突破。シリーズ国内最高となる『トイ・ストーリー3』の興行収入108億円も目前に迫っている。
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