4児の母・加藤夏希、夫との出会いは“ネトゲ”!? 「本当に辛かった」“極寒プロポーズ”も告白
ABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season6』#4が4日、放送された。
【写真】4児の母・加藤夏希、力技すぎる“セルフモザイク”に「センス有り」「初めて見た」
スタジオには、女優の加藤夏希とグラビアアイドルの天木じゅんがゲストとして出演。VTRを受け、加藤は「旦那と『ドラゴンクエストX』のオンラインで…」と自身の夫との“まさかの馴れ初め”を告白した。
「元々顔は知ってたんですけど、飲み屋でよく飲んでいる人で、しゃべったことはない（状態だった）」「旦那が前衛、私が後衛で、『いつも私を守ってくれてる』みたいな感じで」と惹かれた経緯を明かし、MC陣を驚かせた。
さらに、プロポーズの話題になると「お互い滝に打たれて、極寒の2月にやろうって」と、常識外れのシチュエーションを回顧。「その映像を撮ってドラクエの音楽流して、結婚式で映像を流した」と明かし、番組内ではその映像も公開。「私をお嫁さんにしてください！」と叫びながら激しい滝に打たれる、衝撃的な“極寒プロポーズ”にMC陣も驚く中、加藤は「本当に辛かったです」と笑顔で振り返っていた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。
【写真】4児の母・加藤夏希、力技すぎる“セルフモザイク”に「センス有り」「初めて見た」
スタジオには、女優の加藤夏希とグラビアアイドルの天木じゅんがゲストとして出演。VTRを受け、加藤は「旦那と『ドラゴンクエストX』のオンラインで…」と自身の夫との“まさかの馴れ初め”を告白した。
「元々顔は知ってたんですけど、飲み屋でよく飲んでいる人で、しゃべったことはない（状態だった）」「旦那が前衛、私が後衛で、『いつも私を守ってくれてる』みたいな感じで」と惹かれた経緯を明かし、MC陣を驚かせた。
『愛のハイエナ season6』最新回はABEMAにて無料配信中。