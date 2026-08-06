明日の『風、薫る』“りん”見上愛、“黒川”平埜生成からある提案を受ける
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第19週「黎明（れいめい）の翼」（第95回）が8月7日に放送される。
【写真】笑顔の黒川（平埜生成）『風、薫る』第95回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第95回あらすじ
感染が収束したことを喜ぶりんと直美。直美の本音も知った黒川（平埜生成）は、りんにある提案をする。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】笑顔の黒川（平埜生成）『風、薫る』第95回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第95回あらすじ
感染が収束したことを喜ぶりんと直美。直美の本音も知った黒川（平埜生成）は、りんにある提案をする。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。