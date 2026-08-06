日本人1億2000万人割れで進む「民族の置き換え」低賃金労働力として外国人を受け入れる構造の罠
海外時事クリエイターの「僕」氏が自身のYouTubeチャンネルで「【日本崩壊】日本人1億2000万人割れ…国外から転入72万人で最多に‼︎外国人400万人時代が始まった【移民問題×民族浄化】」を公開した。動画では、日本人の人口減少と外国人の急増という現状に対し、「民族の置き換え」が進行していると強い懸念を示している。
同氏は総務省のデータを引き合いに出し、日本人の人口が初めて1億2000万人を下回る一方で、外国人が過去最多の400万人を突破した現状を説明。「人口減自体よりも、人口が減っている所に外国人が増えているのが最も恐ろしい」と指摘した。
さらに、労働力不足を補うためにアフリカや西アジアから移民を受け入れたヨーロッパの事例や、不法滞在者が社会問題化しているアメリカの現状を紹介。日本も同様に、人手不足の穴埋めとして低賃金の外国人労働者に依存しているとし、「文化や宗教、常識がかけ離れた国々から人が来ることで、文化や治安の崩壊が起こる」と警鐘を鳴らした。また、働き方改革による一律の労働時間制限が人手不足を助長していると分析し、AIによる省力化や、抜本的な子育て支援の必要性を訴えている。
最後に同氏は、外国人受け入れは社会保障や地域社会の治安に多大なコストをもたらすとし、「移民政策は国民投票で決めるべきだ」と断言。一部の経営者の意見だけで国の形を変えようとする動きを批判し、国民一人ひとりが人口問題や選挙へ関心を持つべきだと強調した。
同氏は総務省のデータを引き合いに出し、日本人の人口が初めて1億2000万人を下回る一方で、外国人が過去最多の400万人を突破した現状を説明。「人口減自体よりも、人口が減っている所に外国人が増えているのが最も恐ろしい」と指摘した。
さらに、労働力不足を補うためにアフリカや西アジアから移民を受け入れたヨーロッパの事例や、不法滞在者が社会問題化しているアメリカの現状を紹介。日本も同様に、人手不足の穴埋めとして低賃金の外国人労働者に依存しているとし、「文化や宗教、常識がかけ離れた国々から人が来ることで、文化や治安の崩壊が起こる」と警鐘を鳴らした。また、働き方改革による一律の労働時間制限が人手不足を助長していると分析し、AIによる省力化や、抜本的な子育て支援の必要性を訴えている。
最後に同氏は、外国人受け入れは社会保障や地域社会の治安に多大なコストをもたらすとし、「移民政策は国民投票で決めるべきだ」と断言。一部の経営者の意見だけで国の形を変えようとする動きを批判し、国民一人ひとりが人口問題や選挙へ関心を持つべきだと強調した。
YouTubeの動画内容
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こんにちは、僕です！ 海外の街を歩きながら、現地の魅力を発信中！ 20年間サラリーマンとして働いた後、「この生き方、なんか違う…」と感じて会社を辞め、海外移住を決断しました。 旅行好き、海外移住に興味がある方、または「今の生活を変えたい」と感じている方に、少しでも参考になる動画をお届けします。