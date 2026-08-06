アニメコントクリエイターのマボドフが「9.忌引きでズル休みかと思ったら全部マジ【コント】【アニメ】」と題した動画を公開した。実は本作、ショート動画で1000万再生以上を叩き出したという驚異のバズ実績を持つ大人気コント動画だ。

入社してわずか半年で14回もの忌引き休暇を申請する部下をめぐり、予想外の結末が展開されるブラックユーモアあふれる内容となっている。

動画は、上司であるヤンマ（カエル）が、部下のジュリー（ペンギン）から忌引きの連絡を受ける場面からスタート。半年間で14回も忌引きで休むジュリーに対し、上司のヤンマは「今日でクビです」と冷徹に宣告し、ズル休みの確証を得るため興信所に依頼した身辺調査の報告書を突きつける。

しかし、その報告書に記されていたのは、「本当に全部葬式に行っている」という驚きの事実だった。上司は「疑って悪かった」と素直に謝罪するものの、直後に改めてクビを言い渡す。嘘をついていなかったのになぜ解雇なのか？

1000万人以上を釘付けにした、読者の予想を裏切る衝撃の展開と、見事なテンポで描かれる怒涛のオチは、ぜひ動画本編でチェックしてみてほしい。



リンクをコピーする