花火を見るためだけに集まった「迷惑客」を締め出し

NEXCO西日本は2025年8月6日、名神高速の「大津SA」を「6時間だけ全面閉鎖」します。



この全面閉鎖は、すでにSAを利用している車両も全車退出、すなわち「締め出し」するという措置です。一体どういうことなのでしょうか。

大津SAは滋賀県大津市の名神高速にあるサービスエリア（SA）です。滋賀県の主要ICである大津ICに隣接するように設置されており、名神高速のなかでも大規模なSAとなります。また、名神高速の初期開通当初、日本で最初に設置されたSAでもあります。

【画像】「えっ…」 これがNEXCO「SA閉め出し」の内容です！（8枚）

名神高速の主要な休憩施設を担うことからグルメも豊富で、おみやげコーナーには関西の名物品が集まるほか、長距離ドライバー向けのコインシャワーやコインランドリーも設置されているなど、利便性の高い施設となっています。

なかでも下り線の施設は高いところに位置し、眼下に雄大な琵琶湖を眺めることができ、琵琶湖ビュースポットとしても知られています。

さて、目前の琵琶湖では毎年「びわ湖大花火大会」が開催されます。関西で屈指の人気を誇る花火大会で、10号玉の大きなものやスターマインなど、迫力のある演出が支持されています。

今年の「第40回記念大会 2026 びわ湖大花火大会」は8月6日（木）に開催予定で、1万2000発の打ち上げを予定しており、34万人の観客が見込まれています。打ち上げ時間は19時半から20時半までです。

打ち上げ場所は琵琶湖の南岸の大津港、すなわち大津SAからはわずか数百mほどの至近距離です。

そうしたことから、毎年大津SAはこの「びわ湖大花火大会」を通行料金を払うだけで見られる“裏特等席”ということで話題になり、SAの深刻な混雑が発生しています。

花火を見るという理由でSA内に長時間滞在するクルマが増えたことで、長距離移動のトイレ休憩や、おみやげの買い物など、SAを適切に利用したい人が入れなくなっています。

さらに、すでに混んでいるにも関わらず、それでもなお花火のタダ見客が殺到し、そのクルマの列が本線まで伸び、大津ICを先頭に大渋滞が発生。追突事故の危険性も非常に高くなっています。

この迷惑花火タダ見客が、SAの運用どころか、関西圏の大動脈たる名神高速の交通流にまで大きな影響を与えることになりました。

こうした現状に対し、NEXCOは「大津SA（上下線）が満車となり、高速道路本線に渋滞が延伸するなど交通運用上危険となることが見込まれる」とし、対策を講じました。

それが「SAの全面閉鎖」です。

花火大会開催の数時間前から場所取りする人もいることから、打ち上げ開始の4時間半も前の15時から閉鎖を開始。場合によっては「閉鎖開始時刻が15時よりも早まる可能性があります」としています。

店舗だけでなく、駐車場やトイレも一切使用不可とし、施設自体を閉鎖します。閉鎖のタイミングで施設内に滞在する車両も「全車退出」、すなわち利用客を閉め出す措置が取られます。

さらに、事前に無人カメラを設置するような連中に対しても念には念を入れ、上り線では展望スペースの一部、下り線では休憩施設の2階・3階展望デッキ（階段・エスカレーター含む）を「終日閉鎖」します。

NEXCOは理解を求めるとともに、「大津SA閉鎖の際は、前後のSA・パーキングエリア（PA）をご利用いただくようお願いいたします」としています。

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高速道路休憩施設において、花火大会の観覧客が集結し、大混雑を引き起こす事例は大津SAだけではなく、NEXCO各社をはじめ、各道路管理者が頭を悩ませています。

大津SA以外では、首都高向島線「駒形PA」（隅田川花火大会）、京葉道路「京葉市川PA」（江戸川区花火大会／市川市民納涼花火大会）、中央道「諏訪湖SA」（諏訪湖花火大会）、東海環状道「鞍ヶ池PA」（豊田おいでんまつり花火大会）、関門自動車道「めかりPA／壇之浦PA」（関門海峡花火大会）などでも同様に実施されています。