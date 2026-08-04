むくみ知らずのすっきりボディへ！体の“下水道”を整えるマッサージで不要な水分をデトックス

漢方養生指導士が解説「夏こそ体を温める」秋冬の不調を防ぐ東洋医学の知恵

意外と知らない「汗をかくほど健康に良い」の落とし穴。東洋医学から見た汗の正体

閉経後に一気に老ける人の共通点５選。生理が止まった後こそ「人生の黄金期」に変える東洋医学の考え方とは

朝の白湯・運動・シャンプー…東洋医学では注意したい理由があります！見直したい朝の3つの習慣とは

【汗のにおいが気になる方へ】原因は“体の中”かも｜東洋医学でみる汗と体臭のセルフケア

チャンネル情報

香港出身、在日16年。東洋医学・中医学の知識をもとに、睡眠、自律神経、更年期、メンタルケア、季節養生など健康に役立つ情報をわかりやすく発信。毎日を元気に過ごすための養生法をお届けしています。 ・ホンマでっか!?TV出演 ・書籍執筆５冊 ・メディア、雑誌監修作多数