元日本代表FW岡野雅行の半生を描いた映画「アンダードッグ」が制作決定！ 主演は水上恒司、スカウト役で矢部浩之も出演！
７月30日、スポーツ・エンターテインメント映画「アンダードッグ--日本初のＷ杯出場を決めたポンコツ男--」の制作記者会見が都内で行なわれた。
本作は、1997年11月16日にマレーシアのジョホールバルで開催されたフランス・ワールドカップのアジア最終予選プレーオフのイラン戦（３−２）で決勝ゴールを挙げ、日本を初のＷ杯出場に導いた元日本代表FW岡野雅行氏の半生を描いている。
主演の岡野氏役を演じるのは、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」や映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」などで知られる水上恒司さん。主人公の親友、永井隆一氏役を務めるのは、テレビドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」や特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」などに出演した池田匡志さんだ。
そのほか、岡野氏の高校時代の西村敏郎氏を三浦獠太さん、ライバル高校のエースの藤島茂生氏を結木滉星さん、スカウトの荒井信雄氏をお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之さん、日本代表監督の岡田武史氏を矢野昌幸さんが演じる。監督・脚本・プロデューサーは豪田トモ氏が手掛ける。
主演の水上さんは、「今、岡野さんの生き様を描くことは、現代の多くの人々にとって大きな勇気をもたらすことになると信じています。そう信じられる魅力が岡野さんには充満しているのではないでしょうか」と語り、次のように続けた。
「そして、また新たな挑戦をともにする豪田監督をはじめとする制作陣、かなりクレバーな方々です。そんな心強い仲間たちと熱い物語を制作して参ります。楽しみにお待ちください」
岡野氏は「僕みたいなポンコツでも日本代表になれたというのを小さい子どもたちが見て、こんな奴でも日本代表になったんだと思いながら観ていただければ良いなと思います」と述べた。
公開は2027年の秋冬を予定している。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
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本作は、1997年11月16日にマレーシアのジョホールバルで開催されたフランス・ワールドカップのアジア最終予選プレーオフのイラン戦（３−２）で決勝ゴールを挙げ、日本を初のＷ杯出場に導いた元日本代表FW岡野雅行氏の半生を描いている。
主演の岡野氏役を演じるのは、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」や映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」などで知られる水上恒司さん。主人公の親友、永井隆一氏役を務めるのは、テレビドラマ「TOKYO MER〜走る緊急救命室〜」や特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」などに出演した池田匡志さんだ。
そのほか、岡野氏の高校時代の西村敏郎氏を三浦獠太さん、ライバル高校のエースの藤島茂生氏を結木滉星さん、スカウトの荒井信雄氏をお笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之さん、日本代表監督の岡田武史氏を矢野昌幸さんが演じる。監督・脚本・プロデューサーは豪田トモ氏が手掛ける。
「そして、また新たな挑戦をともにする豪田監督をはじめとする制作陣、かなりクレバーな方々です。そんな心強い仲間たちと熱い物語を制作して参ります。楽しみにお待ちください」
岡野氏は「僕みたいなポンコツでも日本代表になれたというのを小さい子どもたちが見て、こんな奴でも日本代表になったんだと思いながら観ていただければ良いなと思います」と述べた。
公開は2027年の秋冬を予定している。
取材・文●沖野楓弥（サッカーダイジェストWeb編集部）
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