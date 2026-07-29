身近に潜む「一方的に話し続ける人」の心理とは？知っておかないと損をする、ターゲットにされないための対処法
カウンセラーで作家のRyotaが、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【身近に潜む】一方的に話し続ける人の心理と対処法／あなたの迷惑も顧みない人…いませんか？」と題した動画を公開した。動画では、一方的に話し続ける人の心理状況と、ターゲットにされないための具体的な対処法を解説している。
Ryotaはまず、話が止まらない人の心理として「ドーパミン中毒」を挙げる。話すことによって脳内で快楽物質のドーパミンが分泌され、興奮状態に陥り自分でも止められなくなっているという。「相手が目の前にいるっていうことすら、わからない状態」になっており、話しかけられた側が忙しいと伝えても効果が薄いと指摘した。対処法として、「もう行くね」と告げてその場を即座に立ち去るという、強制的な環境遮断を推奨した。
また、相手は「いかに喋るか」を目的としているため、話を聞いてくれて去っていかない人をターゲットにしていると解説する。つまり、「あなただから話を聞いてほしい、じゃない」と断言し、相手はあなたのことを「『人』で見ていない」ため、会話を打ち切ることに罪悪感を抱く必要はないと語った。
さらに、孤独感や寂しさから感情を発散したいという心理や、甘えから「人の迷惑を想像できない」といった特徴にも言及。こういったタイプには、反応を見せずに無関心を貫くことや、イヤホンをして会話を遮断する、あるいは「美味しい飴」を渡して物理的に会話を途切れさせるなどのユニークな対処法を提示した。
動画の終盤でRyotaは、一方的に話されると疲れるという事実を相手に論理的に伝えることも重要だと語る。情けをかけて関係を長引かせるのではなく、ドライに一線を引くことが、自身の時間と心を守るための最善策であると結論付けた。
Ryotaはまず、話が止まらない人の心理として「ドーパミン中毒」を挙げる。話すことによって脳内で快楽物質のドーパミンが分泌され、興奮状態に陥り自分でも止められなくなっているという。「相手が目の前にいるっていうことすら、わからない状態」になっており、話しかけられた側が忙しいと伝えても効果が薄いと指摘した。対処法として、「もう行くね」と告げてその場を即座に立ち去るという、強制的な環境遮断を推奨した。
また、相手は「いかに喋るか」を目的としているため、話を聞いてくれて去っていかない人をターゲットにしていると解説する。つまり、「あなただから話を聞いてほしい、じゃない」と断言し、相手はあなたのことを「『人』で見ていない」ため、会話を打ち切ることに罪悪感を抱く必要はないと語った。
さらに、孤独感や寂しさから感情を発散したいという心理や、甘えから「人の迷惑を想像できない」といった特徴にも言及。こういったタイプには、反応を見せずに無関心を貫くことや、イヤホンをして会話を遮断する、あるいは「美味しい飴」を渡して物理的に会話を途切れさせるなどのユニークな対処法を提示した。
動画の終盤でRyotaは、一方的に話されると疲れるという事実を相手に論理的に伝えることも重要だと語る。情けをかけて関係を長引かせるのではなく、ドライに一線を引くことが、自身の時間と心を守るための最善策であると結論付けた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
【悩みのある毎日をちょっと気楽に】 カウンセラーとしての活動、製造業から講師業まで15年以上パラレルワークをして身につけた対人スキル、大学で音楽による癒しや心理学・倫理学を学んだ経験を生かし皆さんにアドバイスをしています。 主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。