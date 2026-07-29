ダイハツ新型「“スライドドア”軽バン」に反響続々！

ダイハツは2026年6月4日、軽商用車「ハイゼット カーゴ」商品改良（一部改良）モデルを発表し、同日より発売しました。

ディーラーにはどのような反響や問い合わせがあるのでしょうか。

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1960年11月にデビューしたダイハツ「ハイゼット」シリーズは、同社初の軽4輪車として誕生以来、常に進化し続けてきたロングセラーカーです。

なかでも商用バンのハイゼット カーゴは、配送業を中心に、幅広い業種のドライバーにとっての「働く相棒」として日本全国で使われており、累計生産台数は約330万台（2026年6月時点）にもなります。

現行ハイゼットカーゴは2021年12月、17年ぶりのフルモデルチェンジで誕生しました。

軽規格いっぱいまで拡大されたスクエアなフォルムに生まれ変わり、クラス最大級の荷室空間を確保しています。

パワートレインは660cc直列3気筒自然吸気エンジンを搭載。上級グレードにはターボエンジンも設定されます。

駆動方式は2WDと4WDを用意し、トランスミッションはCVTを中心に、一部グレードでは5速MTも選択可能となっています。

さらに、最新世代の「スマートアシスト」を採用することで、衝突回避支援ブレーキや誤発進抑制制御機能などを装備し、商用車に求められる安全性能の向上を図っています。

今回の改良では、安全性能の強化が中心となっており、予防安全機能「スマートアシスト」に新たな検知機能が追加され、対横断自転車の検知に対応しています。

さらに、交差点右折時における対向車線の車両検知機能や、右左折時に対向方向から横断してくる歩行者の検知機能も追加されています。

市街地や住宅街など交差点が多い環境における安全性が向上し、ドライバーの負担軽減と事故防止への貢献が期待されます。

また装備面では、LEDヘッドランプ、LEDフォグランプ、LEDルームランプ（フロント）、LED荷室灯、ADB（アダプティブドライビングビーム）、サイドビューランプで構成される「LEDパック」を、「クルーズ」「クルーズターボ」、そして「ハイゼットデッキバン G」に標準装備しました。

従来から人気の高かった装備を標準化することで、夜間や悪天候時の視認性向上に加え、商品力の強化も図られています。

グレード構成は、「スペシャル」「スペシャルクリーン」「デラックス」「クルーズ」「クルーズターボ」の5グレードを展開。価格（消費税込、以下同）は115万5000円から179万3000円です。

また、特装車としてのバリエーションが多彩であることも、「ハイゼットカーゴ」の特徴であり、魅力のひとつです。

荷室空間を拡大した「カーゴ2シーター」「カーゴ2シータークリーン」「カーゴセパレート2シーター」、後席と荷台を組み合わせた「デッキバン L」「デッキバン G」も設定されています。

さらに福祉車両の「ハイゼット スローパー」もラインナップし、多様な業務用途やユーザーニーズに対応しています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm、ホイールベースは2450mmです。

価格は2シーターが118万8000円から152万9000円、デッキバンが143万円から188万1000円、スローパー（消費税非課税）が181万円から195万円です。

一部改良を実施したハイゼット カーゴのユーザーからの反響について、2026年6月中旬、首都圏にあるダイハツディーラーに問い合わせてみました。

「当然といえばそうなのですが……たまたま商談のタイミングと重なったお客様に一部改良モデルとお伝えすると、その中身と価格の上昇を気にされていらっしゃいますね。

上級モデルの『LEDパック』標準装備化や、安全装備の拡充を含めても10万円前後の値上げであることをお伝えすると、ほとんどのケースでご納得いただけています。

ご納期ですが、特装車を除き1か月強から2か月弱を目安にご納車が可能です」

他のダイハツディーラーにも話を聞いてみました。

「見た目の変化は少ないからなのか、お問い合わせをいただくケースは少なく、ご来店時に一部改良モデルであると初めて知られることが多いです。

ハイゼットカーゴがお好きで乗ってくださっているお客様が多いので、『多少高くなっても、軽のハコバン（ワンボックス型商用バンの通称）の安全装備が充実しているほうが有難い』というお声をいただけるのは嬉しい限りです。

安全装備が拡充されているにもかかわらず、価格の上昇は抑えられているほうだと思いますし、後付けできない装備も多いので、ご説明することでたいていはご納得いただけていますね。ご納期は1か月少々で可能です」

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昭和・平成・令和と、日本のユーザーから支持されてきたハイゼットシリーズ。

むしろこれだけの完成度を持つクルマが全グレード100万円台で買えること自体、ダイハツの良心といえる気がしてなりません。