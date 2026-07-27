ソープランド街、ホームレスが数多く暮らす河川敷、日雇い労働者の街、かつて"売春島"と呼ばれた島、在日コリアンの集落――。これまでテレビが光を当ててこなかった場所に、ディレクターがたった一人で小さなカメラを携えて通い続ける。そんな取材スタイルのドキュメンタリー番組『ハートフルワールド』（CBCテレビ）がにわかに注目を集めている。ローカル局の深夜番組でありながら、ネット配信を皮切りに、日本民間放送連盟賞・優秀賞やギャラクシー賞・優秀賞、放送文化基金賞・最優秀賞も受賞した。この番組を企画し、自らもディレクターとして取材に赴く下野賢志プロデューサーは「偏見を持たず、フラットな目線で取材したい」と語る。番組制作の過程や信条を下野に聞いた。

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聞き手は、『フェイクドキュメンタリーの時代』、『王者の挑戦 「少年ジャンプ+」の10年戦記』などの著書があるてれびのスキマ氏。テレビ番組の制作者にインタビューを行なうシリーズの第14回【文中敬称略】。

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「なんで私が答えんとあかんねん」「やめとき！ 極道も動くで」「帰ってください！ 警察呼ぶよ！」

在日コリアンを中心にダムの中にできた集落・京都の紙屋川砂防ダムの取材では、当初、住民たちは取材を完全拒否。誰一人としてインタビューを受けてくれる人はいなかった。

彼らがそこまで頑なに取材を拒み続けたのには理由があった。以前からYouTuberが度々やってきて勝手に撮影した挙句に、「不法占拠」といった扇動的な文言を使って「朝鮮人は朝鮮に帰れ」などと誹謗中傷を繰り返したのだ。下野もそういった動画を目にした。

「本当にそんな批判をされなければならない人たちなのか、という疑問を抱いたことが、この砂防ダムを取材する動機になりました」（下野氏、以下カギカッコ同）

番組が誕生したのは2023年。長く報道部でニュースやドキュメンタリー制作に携わってきた下野は、IPプロデュース部へ異動した。

「報道で取材していると、社会の中で光の当たりづらい場所にも、本当に魅力的な人たちがたくさんいると感じていました。テレビがこれまであまり伝えてこなかった場所を、偏見を持たず、フラットな目線で取材したい。その人たちの魅力を伝える番組が作れないかと思ったんです」

報道番組では、事件や問題が起きた時だけ、その場所や人々が取り上げられることが多い。その結果、視聴者の記憶には「問題がある場所」という印象だけが残る。

しかし報道部時代に制作した、元暴力団員に密着したドキュメンタリー『ヤメ暴〜漂流する暴力団離脱者たち〜』での撮影を通して、世間では「怖い人」と一括りにされる存在にも、それぞれ人生があり、苦労があり、誰かを支えようとする温かな思いがあることを実感したという。

一人取材にこだわる理由

タイトルにある「ハートフル」という言葉にも、その思想が込められている。

「僕たちには想像もできないような苦境を生き抜いてきた人たちがいます。その中でも一生懸命生きてきた姿や、ちょっとした思いやりが感じられる瞬間など、そういう魅力を『ハートフル』という言葉で表現しています」

実はこのキーワードは、作家との雑談から生まれたものだった。

「こんな番組をやりたいんですよね、と話していたら、『それ、ハートフルやん』と言われて。『それ、いいですね』となって、そのまま決まりました（笑）」

『ハートフルワールド』を語る上で欠かせないのが、その取材スタイルだ。各回とも、ディレクター自らカメラを持ち、カメラマンを伴わず単独で現場に赴く。

「本音を引き出すには、カメラマンが一緒だとどうしても難しい部分があります。小型カメラを手に、あまりテレビだと意識させず、ありのままの姿を伝える。それが一番いいんじゃないかというコンセプトです」

一人での取材にはリスクも伴う。危険が予想される場所には下野自身が赴き、他のディレクターにはこれまでの経験から安全と判断できる現場を割り振るなど、実践に基づいたリスク管理を徹底している。若手のディレクターの場合は、逐一報告を求めたり、位置情報を共有したりすることもあるという。

事実、行き場を失った人たちの"最後の砦"とも呼ばれる横浜・寿町の取材では、「名古屋の何テレビだよ？」「待てよ！こっち来いよ、この野郎！カメラぶっ壊すぞ！」などと罵声を浴びた。他の場所でも顔が数センチの距離まで迫られ、怒鳴られたこともあった。

それでも、下野は、あえて人が近づきたがらない場所へ足を運ぶ。

「近寄りがたいということは、それだけ知られていない世界でもある。そこには、まだ見えていない世界があるんじゃないかと思うんです」

学生時代、治安の悪い繁華街でアルバイトをしていた経験も少なからず影響しているかもしれない、と振り返る。「ここから先は危ない」という感覚が自然と身についた。「偏見を持たずに接すると、怖そうに見える人ほど驚くほど普通に話してくれる」とも語る。

「そうした人たちは、偏見を持たれて社会から距離を置かれてきた人が多い。だからフラットに接すると、すごく喜んでくれることもあるんです」

「"泣かせる"編集はしない」

番組では、スタジオでVTRを見守る役としてヒコロヒーが起用されている。

「ただVTRを流すだけだと、こういうものが好きな人にしか見てもらえない気がして。ヒコロヒーさんの目線を通すことで、少しでも自分ごととして視聴者に受け止めてもらえるんじゃないかと。重いテーマだからこそ、少しでも間口が広がればという思いもありました。あと、ヒコロヒーさんの声が個人的に好きなんです（笑）」

ヒコロヒーがドキュメンタリー好きを公言していたのも起用の理由のひとつ。その率直なコメントは印象的で、時には涙を見せることもある。しかしながら、下野は編集する際には「泣かせに行かない」ことを徹底しているという。

「単なる美談や涙を誘うことだけを目的とした番組にはしたくないんです。無理して泣かせにいかないように心がけていますし、他のディレクターにもそう指示しています。できるだけリアルなものを見てもらいたいので、ナレーションも最小限にしています」

一つの場所につき、およそ2か月を目安に取材を進める。ただし、その期間はあくまで目安に過ぎず、「ハートフル」と呼べる出会いが見つかるまで、取材を終えることはできない。

「ディレクターそれぞれ、ギリギリまで粘るんです。だから取材中は本当に気が重いですね」

現に、インタビューを行った6月初旬の時点で8月放送に向けた取材中だったが、「まだ『ハートフル』を見つけられていません」と苦笑した。新作の取材対象はタトゥースタジオ、新宿二丁目、お遍路など、これまで以上に幅広いジャンルへと広がっている。

「番組を持続可能にするためには、少しずつ幅を広げていかなきゃいけないと思っています」

それでも基準は変わらない。「この人だ」と思える人物に出会えるかどうか。その直感は、言葉では説明できない。

「熱い思いなのか、キャラクターなのか……。『この人には何かある』というディレクターの嗅覚みたいなものですね。心を開いてもらうための特別な工夫があるわけではなくて、何回も通うという基本的なことに尽きるかなと思っています」

「ハートフルなものを探しています」

実際、前述の「紙屋川砂防ダム」編は取材が難航した結果、番組最長の約1年もの取材期間を要した。このときは当初予定していた住民への直接取材はいったん諦め、集落を支援してきた佛教大学の後藤直教授に話を聞くことから始めた。被差別部落出身で自身も差別を受けてきた人物だ。

「ダムに集落ができた経緯や背景を教えてもらって、YouTubeなどで言われていることとは全く異なっていました。ただ、これを放送することで、意図しない伝わり方をして誹謗中傷を助長する危険もあると思って躊躇したんですが、きちんと伝えることで、少しでも住民の方たちのためになるなら、意味があるんじゃないかと思いました」

後藤の紹介がきっかけとなり、少しずつ住民との距離が縮まり、地域全体の不信感も和らいでいった。最終的には、多くの住民がカメラの前で自然な表情を見せてくれた。

完成した番組を見た、誹謗中傷に苦しんできた住民たちから「よかった」と言葉をかけられた時、この取材は間違っていなかったと確信したという。

近年、インターネットでは「ディープスポット」や「危険地帯」を扱う動画が人気を集めている。だが、その多くは刺激を前面に押し出し、人や地域を"消費"する構造になりがちだ。

「下品になり過ぎないようにしています。見てもらえればいいという、消費されるような番組にはしたくない。その上で、広く見てもらうためにはどうしたらいいのか。そのバランスを探った結果が、今の『ハートフルワールド』なんだと思います」

番組の冒頭、こんなナレーションが入る。

「ハートフル。それは温かい気持ちがあふれているさま。それは世界中どこにでも――」

取材先で「ハートフルなものを探しています」と伝えると、大抵は怪訝な顔をされるという。それでも、先入観や偏見を持たずに丁寧に話を聞けば、自分たちと共通する思いを抱えている人たちだとわかる。

『ハートフルワールド』が映しているのは、特殊な世界ではない。社会が勝手に「特殊」と決めつけて遠ざけた、だが自分たちと地続きの世界なのだ。

（了）

＊「ハートフルワールド」の最新回は8月3日（月）から放送予定！ 最新情報は公式Xをご確認ください。TVer等で見逃し配信あり。

8/3（月）東京・新宿二丁目編

8/10（月）タトゥースタジオ編

8/17（月）四国・歩き遍路編

それぞれCBCテレビより23:58〜24:28放送。

【プロフィール】下野賢志（しもの・けんじ）／1982年生まれ。2006年CBCテレビ入社。制作部、営業部、報道部を経て、現在はIPプロデュース部に在籍。ディレクターとしては「ヤメ暴〜漂流する暴力団離脱者たち〜」（2018）が第44回「放送文化基金賞」の奨励賞と企画賞を受賞した。

◆取材・文 てれびのスキマ／1978年生まれ。ライター。戸部田誠の名義での著書に『1989年のテレビっ子』（双葉社）、『タモリ学』（イーストプレス）、『フェイクドキュメンタリーの時代――テレビの愉快犯たち』（小学館新書）、菅原正豊との共著に『「深夜」の美学―『タモリ倶楽部』『アド街』演出家のモノづくりの流儀』、つやちゃんとの共著に『星野源論』（新潮新書）など。

撮影／槇野翔太