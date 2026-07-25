温浴施設「竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが7月25日までに情報を更新し、スーパー銭湯の利用時にやってほしい行為を紹介しています。

【画像】「えっ…！？」 これがスーパー銭湯が伝授する“利用時のマナー”です！

公式TikTokアカウントは「神客に助けられる瞬間」というタイトルの動画を公開。この動画では、客にやってほしい行為として「浴場で使ったシャワーを壁側に向ける」「洗面器にたまったお湯を捨てる」「シャンプーやリンスなどのノズルの向きをそろえる」「脱衣所でドライヤーを使っている際に落ちた自分の毛髪をごみ箱に捨てる」などの行為を挙げています。

こうした投稿について、SNS上では「やらない人の方が多い」「こういう当たり前なことができる人が少ない」という施設内でのマナーの悪さを指摘する声が上がっています。

また、「気を付けます」「普通に皆しますやろ」「何をすれば店に喜ばれるのか教えてくれるの本当にありがたい」「こういうのすると自分もいい気持ちになれますよね」「お店のためというより次使う人のためにやることな気がする！」などの声もあります。