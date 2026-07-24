2026年7月1日、トヨタは商用バンとして高い人気を誇る「ハイエース」のバン、ワゴン、コミューターの一部改良モデルを発売しました。

「働くクルマ」として商用車市場を支え続けているハイエースは、1967年に当時の商用バンでは少なかった曲面を多用したデザインの初代（10系）が登場。

【画像】超カッコいい！これがトヨタの新型「ハイエース」です！（96枚）

ラインナップはデリバリーバン、ワゴン、コミューター、トラックの4系列でした。

その後、1977年にフルモデルチェンジを果たし2代目（20・30・40系）、1982年にトラック以外のワンボックス型のみモデルチェンジをした3代目（50系）、1989年に用途に応じたボディサイズを設定した4代目（100系）が登場しました。

現在、日本市場で販売されているモデルは、2004年に登場した5代目の通称「200系」。ワンボックス型ならではの効率的なボディ形状による、広々とした空間が特徴です。

ボディタイプは、全長の違う「ロング・スーパーロング」と全幅の違う「標準・ワイド」、これに加えてルーフ高の違う「標準・ミドルルーフ・ハイルーフ」が用意されており、組み合わせは「ロング・標準幅・標準ルーフ」「ロング・標準幅・ハイルーフ」「ロング・ワイド・ミドルルーフ」「スーパーロング・ワイド・ハイルーフ」の4タイプになります。

200系は誕生から22年が経過し、その間には度重なる改良を施しながら進化を続け、今もなお根強い人気を誇っています。

直近では、2026年2月に大幅な一部改良（通称：9型）が行われ、先進運転支援機能パッケージ「トヨタ セーフティセンス」が進化し、「プリクラッシュセーフティ」の検知範囲拡大や全車速追従機能とカーブ速度抑制機能が付いた「レーダークルーズコントロール」を初採用。

ほかにもメーターパネルのデジタル化やフロントアンダーミラーの廃止、パノラミックビューモニターの標準装備化などが行われました。

なお海外市場でハイエースは、2019年にキャブオーバー仕様からセミボンネット仕様になった6代目（H300系）へとフルモデルチェンジしています。

国内でも同年に、上記のH300系をベースとしたミニバン「グランエース」が発売されましたが、数回のマイナーチェンジを経て2024年に販売終了しました。

そして今回、海外同様にフルモデルチェンジへの期待も高まるなか、さらなる“アップデート”を果たした200系が登場しました。2026年2月の改良からわずか5か月というスパンでの発表です。

今回のアップデートでは、主に座席回りの強度アップや固定方法の変更、ヘッドレストの安全性向上などが行われ、国連欧州経済委員会（UNECE）が定める車両安全規則「UN-R17」の最新改正に対応する形となりました。

メーカー希望小売価格（税込）は、バンが286万円から、ワゴンが335万600円から、コミューターが376万2000円からです。

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デビュー23年目を迎えたなか、今なお根強い人気のハイエースですが、いっぽうでフルモデルチェンジを求める声も多くあります。

そんななかトヨタは、2025年10月開催の「ジャパンモビリティショー2025」で、商用バンの次世代コンセプトモデル「ハイエース コンセプト」を初公開し、大いに注目を集めました。

トヨタでは、市販版の登場時期については明らかにしていませんが、次期ハイエースの登場がそう遠くない日であることは間違いなさそうで、こちらの動向にも注目が集まるところです。