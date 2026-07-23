戸田覚が断言「AIが普及しても失われない」50代で圧倒的な差がつく“これ”の正体
ビジネス書ライターの戸田覚氏が自身のYouTubeチャンネルで「【最大のポイント】50代で差がつく人は、能力より“これ”が違う。だから、30代からがんばるんです」を公開した。動画では、50代になって周囲と圧倒的な差がつく決定的な要因について、自身の経験を交えながら独自の視点で切り込んでいる。
戸田氏は冒頭、「収入と休みの考え方」について言及。「パフォーマンスが上がれば収入も増えるし、休みも増える」と基本的な仕事の原則を解説したうえで、「50代で差がつく人は何が違うのか」と問題を提起した。その答えとして「キーワードは“人脈”」であると明言。周囲で成功している人は総じて人脈がすごく、それは単に有名人を知っているという意味ではなく、「この人と仕事をすれば成功できる」と相手からも信頼され、自らもその輪の中に入っている状態だと説明した。
また、占い師のゲッターズ飯田氏に「運がいい」と評された際、その真意が「人脈に恵まれている」ことだったというエピソードを披露。宝くじのような偶然の運ではなく、周囲からの恩恵こそが自分ではコントロールできない大きな財産であると指摘している。
続いて、「良い人脈のつくり方」について言及し、「異業種交流会に行こうが、偉い人に媚びを売ろうが、いい人脈は生まれてこない」と安易な手法を一蹴。「自分が努力して良い仕事をしたり、一つのことを突き詰めていったりすることで人脈が生まれていく」と述べ、日々の誠実な仕事の積み重ねが不可欠であると強調した。さらに「AI時代に人脈が活きる理由」として、プレゼン資料作成など技術的な能力の差はAIによって埋まりつつあると指摘。「AIが普及しても人脈は失われない」と断言し、これからの時代は信頼できる人脈を持つことこそが最強の能力になると持論を展開している。
最後に戸田氏は、50代で差をつけるためには「30代、40代から真摯に仕事に取り組み、一緒にいたいと思わせる素敵な人になる努力をすべきだ」と視聴者に呼びかけた。AI時代を生き抜くための本質的な強さを問う、説得力に満ちた内容となっている。
戸田氏は冒頭、「収入と休みの考え方」について言及。「パフォーマンスが上がれば収入も増えるし、休みも増える」と基本的な仕事の原則を解説したうえで、「50代で差がつく人は何が違うのか」と問題を提起した。その答えとして「キーワードは“人脈”」であると明言。周囲で成功している人は総じて人脈がすごく、それは単に有名人を知っているという意味ではなく、「この人と仕事をすれば成功できる」と相手からも信頼され、自らもその輪の中に入っている状態だと説明した。
また、占い師のゲッターズ飯田氏に「運がいい」と評された際、その真意が「人脈に恵まれている」ことだったというエピソードを披露。宝くじのような偶然の運ではなく、周囲からの恩恵こそが自分ではコントロールできない大きな財産であると指摘している。
続いて、「良い人脈のつくり方」について言及し、「異業種交流会に行こうが、偉い人に媚びを売ろうが、いい人脈は生まれてこない」と安易な手法を一蹴。「自分が努力して良い仕事をしたり、一つのことを突き詰めていったりすることで人脈が生まれていく」と述べ、日々の誠実な仕事の積み重ねが不可欠であると強調した。さらに「AI時代に人脈が活きる理由」として、プレゼン資料作成など技術的な能力の差はAIによって埋まりつつあると指摘。「AIが普及しても人脈は失われない」と断言し、これからの時代は信頼できる人脈を持つことこそが最強の能力になると持論を展開している。
最後に戸田氏は、50代で差をつけるためには「30代、40代から真摯に仕事に取り組み、一緒にいたいと思わせる素敵な人になる努力をすべきだ」と視聴者に呼びかけた。AI時代を生き抜くための本質的な強さを問う、説得力に満ちた内容となっている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
http://www.youtube.com/c/todasatoru
youtube.com/@biz3442 YouTube