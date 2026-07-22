Dlifeで「真夏の最恐ホラー・ナイト」が8月1日（土）より放送！『死霊館』『IT／イット』など

全国の海外ドラマ専門チャンネル「Dlife（ディーライフ）」にて、8月1日（土）より特別編成「真夏の最恐ホラー・ナイト」が放送されることが決定した。8月29日（土）までの期間、毎週土曜21：00より、テレビ初放送作品を含む厳選されたホラー映画全10作品を、5週連続で二作品ずつお届けする。

世界中を震え上がらせたホラー映画が勢ぞろい

実在の心霊事件を題材にした大ヒットホラー『死霊館』、スティーヴン・キング原作の世界的大ヒットホラー『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』、韓国ゾンビ映画の金字塔『新感染 ファイナル・エクスプレス』をはじめ、『オーメン：ザ・ファースト』『アナベル 死霊館の人形』『ファイナル・デスティネーション』など、人気ホラー作品が勢ぞろいする。心霊、サスペンス、パニック、サバイバルと、さまざまな恐怖を味わえるラインナップだ。暑さを忘れさせるような戦慄とスリルに満ちたホラー映画を5週連続でお届けする特別編成「真夏の最恐ホラー・ナイト」。この夏は、ぜひDlifeで珠玉のホラー作品の数々を楽しんでほしい。

放送作品ラインナップ

『死霊館』（チャンネル初放送）

放送時間：8月1日（土）21：00〜23：10

現代ホラーの鬼才ジェームズ・ワン監督が、実在の心霊事件をもとに描いた大ヒットホラー。1971年、ロードアイランド州の古びた一軒家へ引っ越してきたペロン一家は、不可解な現象や恐ろしい心霊現象に次々と襲われる。助けを求められた実在の心霊研究家ウォーレン夫妻は調査を開始するが、その館には一家の想像を超える邪悪な存在と、恐るべき過去が隠されていた。やがて恐怖は一家だけでなく、ウォーレン夫妻にも及び、命懸けの壮絶な戦いへと発展していく。『死霊館』ユニバースの原点となった、戦慄の実話に基づく衝撃作だ。

『アナベル 死霊館の人形』（チャンネル初放送）

放送時間：8月1日（土）23：10〜25：10

全世界が最も戦慄した『死霊館』の前には実在する呪われた人形〈アナベル〉の物語があった。忌まわしきシリーズの起源を描く衝撃作。出産を控えた妻ミアへの贈り物として夫ジョンが手に入れたアンティーク人形をきっかけに、一家は不可解な出来事に次々と巻き込まれていく。カルト信者による惨劇を境に、人形には邪悪な存在が宿り、恐怖は新たな住まいへ移っても終わることはなかった。人形に秘められた恐るべき呪いの正体とは――。『死霊館』シリーズへとつながる恐怖の始まりを描く衝撃作。

『IT/イット“それ”が見えたら、終わり。』（チャンネル初放送）

放送時間：8月8日（土）21：00〜23：25

ホラー映画史上ナンバーワンの歴史的興行収入を記録。ホラー小説の巨匠スティーヴン・キングの傑作が、現代を代表する恐怖へ。ペニーワイズのトラウマ級のビジュアルと狂気、瑞々しい少年期の葛藤が交錯する極上青春ホラー。平和な田舎町で児童失踪事件が相次ぐ中、弟を失った少年ビルは、恐怖を具現化する謎の存在“それ”と遭遇する。同じく“それ”に恐怖を抱く仲間たちと出会ったビルは、町を覆う恐怖の正体を突き止めるため立ち向かうことを決意。しかし、“それ”は人々の恐怖につけ込み、子どもたちを想像を超える悪夢へと引きずり込んでいく。

『フライトナイト/恐怖の夜』（チャンネル初放送）

放送時間：8月8日（土）23：25〜25：20

カルト的人気を誇るホラー映画を、最新映像技術でよみがえらせたヴァンパイア・ホラー。隣に越してきた男ジェリーの正体がヴァンパイアだと知った高校生チャーリーは、恋人を守るため、たった一人で立ち向かうことを決意する。しかし、ジェリーの容赦ない反撃により、壮絶な戦いへと巻き込まれていく。コリン・ファレルが妖しくも狂気に満ちたヴァンパイアを熱演した話題作。

『TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー』（チャンネル初放送）

放送時間：8月15日（土）21：00〜22：50

サンダンス映画祭で絶賛を浴び、A24ホラー史上最高興収を記録した衝撃作。母を亡くした高校生ミアは、仲間とSNSで話題の「#90秒憑依チャレンジ」に参加する。スリルと快感に魅了され、危険な遊びを繰り返すうちに、仲間へミアの母の霊が憑依。やがて、想像を超える恐怖が彼らを襲い始める。新世代の感性で描く、新感覚ホラー。

『オーメン: ザ・ファースト』（テレビ初放送）

放送時間：8月15日（土）22：50〜25：00

伝説的ホラー映画『オーメン』の前日譚を描くシリーズ最新作。ローマの教会へやって来た修道女見習いマーガレットは、不可解な連続死と教会に隠された恐るべき陰謀に巻き込まれていく。やがて“悪魔の子”ダミアン誕生の秘密と、想像を絶する真実にたどり着く――。『オーメン』シリーズの始まりを描く戦慄のオカルトホラー。

『ファイナル・デスティネーション』（チャンネル初放送）

放送時間：8月22日（土）21：00〜23：00

“死の運命”から逃れようと必死に抗う若者たちを描いた、大ヒットサスペンス・ホラー。飛行機事故を予知した高校生アレックスは、数人のクラスメートとともに墜落を免れる。しかし、死の運命は彼らを逃がさなかった。一度は死を回避した生存者たちは、不可解な事故によって次々と命を落としていく。生存者を次々と襲う、予測不能な“死のトラップ”。最後まで一瞬も目が離せないノンストップ・ホラー。

『デッドコースター』（チャンネル初放送）

放送時間：8月22日（土）23：00〜25：00

『ファイナル・デスティネーション』の続編として、さらにスケールアップしたシリーズ第2弾。高速道路で発生する大事故を予知したキンバリーは、自らの行動で8人の命を救う。しかし、本来死ぬはずだった生存者たちは、“死の運命”から逃れることはできなかった。次々と襲いかかる予測不能の死の罠――。前作を上回るスケールと衝撃的な展開で描く、シリーズ第2弾。

『新感染 ファイナル・エクスプレス』（チャンネル初放送）

放送時間：8月29日（土）21：00〜23：10

韓国ゾンビ映画の金字塔。単なるパニック映画に留まらない人間ドラマあり。涙なしでは観られない最高傑作ホラー。謎の感染爆発。生か死か――時速300kmのノンストップ・サバイバル。ソウル発プサン行きの高速鉄道KTXで、突如謎の感染爆発が発生。密室と化した列車内で人々が次々と凶暴化する中、幼い娘を連れた父や妊婦とその夫、高校生カップルら乗客たちは、生き延びるため極限のサバイバルを繰り広げる。果たして彼らは無事に終着駅へたどり着けるのか。

『ブギーマン』（テレビ初放送）

放送時間：8月29日（土）23：10〜25：10

スティーヴン・キングの短編小説を、『ストレンジャー・シングス』製作陣が映画化したサスペンス・ホラー。母の突然の死から立ち直れずにいる女子高生の姉セイディと幼い妹ソーヤー。セラピストである父親もまた、妻を失った悲しみに打ちひしがれ、娘たちと向き合うことができずにいた。そんなとき、人の悲しみを糧とする得体の知れない“ナニか”が現れる。家族を襲う恐怖と対峙する姿を描く戦慄の話題作。

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