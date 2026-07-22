BMWの新型SUV「iX3」発表！

BMWジャパンは2026年7月22日、次世代コンセプト「ノイエ・クラッセ」の第1弾として展開する新型電動SAV「iX3」を発表・発売されました。

スポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV／SUV）に位置付けられる新型iX3は、これまでのBMWにおける技術やデザインの概念を大きく変革する次世代のBEV（バッテリーEV／電気自動車）として日本市場に投入されます。

【画像】超カッコいい！ これがBMWの新型SUV「iX3」です！

先駆的な完成度は世界的に高く評価されており、2026年には「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」と「ワールド・エレクトリック・ビークル」の2冠を達成するという快挙も成し遂げました。

新型iX3の発表会に登壇したビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 上野金太郎氏は次のようにコメントしています。

「新型BMW iX3は、BMWの未来を体現するモデルです。国内最長となるWLTCモード最長906kmを実現し、航続距離に対する不安や疑問に対する、BMWからの力強い回答です。また、新たなシステム『Heart of Joy』により、駆けぬける歓びを新しい次元へと引き上げました。

私自身も乗りましたが、2.3トンの車重を感じさせない身のこなしの良さで、ステアリングを切るとクルマ全体がこちらの意図をスッと受け止めてくれる、そう感じさせてくれた電気自動車はこのモデルが初めてです」

デザイン面では、無駄を削ぎ落としたBMWの新しいデザイン言語を初めて採用。フロント部分には1960年代のノイエ・クラッセをオマージュした縦型のキドニーグリルが配され、発光するBMWキドニー・グリル・アイコニック・グローなどの照明技術が組み合わされているのが特徴的です。

ボディサイズは全長4780mm×全幅1895mm×全高1635mm、ホイールベースは2895mm。

室内空間は、水平基調のすっきりとしたモダンな造りでまとめられており、インテリアにおける最大の注目点は、BMWモデルにおいて初採用となる先進的な操作システム「BMW パノラミック iDrive」や「BMW 3D ヘッドアップ・ディスプレイ」の搭載です。

これはフロント・ウィンド・スクリーン下部の端から端まで（約110cm）各種情報を表示する「BMW パノラミック・ビジョン」（43.3インチ）と「17.9インチのセンター・ディスプレイ」を備えたもので、ドライバーの視線移動を減らして運転への集中力を保ちつつ、直感的な操作を可能にしました。

BMW新型「iX3」とビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長に上野金太郎氏

走りの性能やメカニズムに関しても、BMWらしいこだわりが詰まっています。

今回日本に導入されるBEVのグレードは「iX3 50 xDrive」と「iX3 50 xDrive M Sport」の2種類で、どちらもBMWグループのBEVとして初採用となる「誘導モーター」を前輪に、「巻き線界磁式同期モーター」を後輪に置いた電動4輪駆動システムを採用。システム・トータル最高出力345kW（約469PS）、最大トルク645Nmを発揮する高い動力性能を備えました。

走行の要となるドライブトレインとドライビング・ダイナミクスの制御には、「Heart of Joy（ハート・オブ・ジョイ）」と呼ばれる独自システムが組み込まれており、ドライブトレインやブレーキ、エネルギー回生、ステアリングなどを高度に統合制御し、アクセルやステアリングの操作を正確に実行して意のままの走りをもたらします。

バッテリーには、BMWとして初採用となる「セル・トゥ・パック」設計を採用。第6世代の円筒型セル（直径46mm、高さ95mm）を使った新開発の高電圧バッテリーを搭載しており、バッテリー容量は109.1kWh。航続距離はWLTCモードで906kmを達成しており、これは国内で販売されるBEVでトップの数値を誇るといいます。

さらにBMWグループのBEVとして初となる最大320kW充電に対応した800Vアーキテクチャを採用しており、わずか15分の急速充電で最大約395km走れるエネルギーを充電することができます。また、今後設置が予定されている一口最大出力350kWの超急速充電器を利用した場合には、15分で最大約420km走行分の充電が可能となります。

また、運転支援システム「ハイウェイ・アシスト」では、日本国内で販売されるBMWとしては初めてとなる「ドアミラーを見る動作による車線変更」機能も備えました。

加えて、V2H（住宅等への給電）やV2L（外部電気機器への給電）に対応する外部給電機能も備えるなど、使い勝手の良いモデルとなっています。

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新型iX3の価格（消費税込）は、982万円から1034万円です。納車は2026年7月下旬以降を予定しています。