Appleが端末リースプログラム「Apple Upgrade」をKlarnaと共同で準備中
Appleが決済サービス・Klarnaと組んで、iPhoneやMacなどの端末を一定期間リースする「Apple Upgrade」プログラムを準備していると経済紙・Bloombergが報じました。2026年7月28日開始予定だとのことです。
Apple to Launch ‘Upgrade’ Device Leasing Program With Klarna to Spur Sales - Bloomberg
Apple Upgrades will let users lease iPhones and Macs with Klarna
https://appleinsider.com/articles/26/07/21/apple-upgrades-will-let-users-lease-iphones-and-macs-with-klarna
Apple teams up with Klarna to launch a lease-to-own program for iPhones, iPads, and Macs | TechCrunch
https://techcrunch.com/2026/07/21/apple-teams-up-with-klarna-to-launch-a-lease-to-own-program-for-iphones-ipads-and-macs/
Apple情報に詳しいマーク・ガーマン氏によると、「Apple Upgrade」で利用できる端末はiPhone、iPad、Mac、Apple Watch。リース期間はiPhoneとApple Watchが24カ月、iPadとMacが36カ月で、ユーザーはリース期間中、利用端末を新モデルにアップグレードすることが可能で、使わなくなった場合は早期に返却することもできます。また、カーリースなどと同様、リース期間終了時には端末を返却することになりますが、引き取って引き続き利用することもできます。
Appleでは、端末とAppleCare+をセットにして、途中で端末のアップグレードが可能な24回分割払いプログラム「iPhone Upgrade Program」を提供していますが、「Apple Upgrade」開始とともに「iPhone Upgrade Program」の新規登録は中止になる見込みです。
iPhone Upgrade Program - Apple
https://www.apple.com/shop/iphone/iphone-upgrade-program
なお、Apple UpgradeにAppleCare+は含まれておらず、リース対象にiPhone 16やApple Watch SE、MacBook Neoなどの一部端末は含まれないとのこと。
Appleには以前から「iPhone Upgrade Program」とは別のリース販売の計画がありましたが、Bloombergによると2024年に中止になったとのこと。
Appleが「iPhoneのサブスク販売プラン」を計画中という報道 - GIGAZINE
Bloombergは、KlarnaをパートナーとすることでAppleは経済的負担なしにプログラムを展開できると述べています。
ちなみに、Appleは直近で端末価格の値上げを発表しており、リース利用の需要が高まる可能性があります。
Appleが日本でiPhone・Apple Music・Apple Oneに続きiCloud＋も値上げ - GIGAZINE