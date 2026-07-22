特殊詐欺拠点が乱立し、国際的な批判を浴びている東南アジアの国、カンボジア。同国内務省によると、6月の前半だけで16か国の外国人、1332人を拘束。依然として詐欺組織と当局のイタチごっこが続いているようだ。

【実際の写真】カンボジアで中国人詐欺師が使用している「テレグラム」の投稿画像、詳細な手引きも投稿されていた

大手紙の国際部記者は、その内情をこう明かす。

「拘束者のなかで最も多いのが中国人です。単純に人数が多いだけでなく、末端の『かけ子』から管理者まで、さまざまな立場の人間が現地に潜入しています。たとえば今年1月31日、ベトナム国境の町バベットで大規模な詐欺拠点が摘発されました。この際、2044人が拘束されたと発表されましたが、このうち中国人は1792人で9割近かった」

そんな異国の地で詐欺に従事する中国人たちが、"仕事"のために情報収集に使っているテレグラムチャンネルがあるという。【前後編の前編】

現地の実態に詳しい関係者が明かす。

「このチャンネルは匿名で、誰でも自由に出入りできます。中には、実際に詐欺行為をしている中国人が大勢集まっていると見られる。在カンボジアを中心としたチャンネルですが、摘発の情報がすぐに中国語に翻訳されて投稿され、警戒情報を共有されます。彼らの間では、詐欺仲間を指す隠語『狗推（ゴウツイ）』という言葉が頻繁に使われていますね」

記者もいくつかのチャンネルに入ってみた。そこには、詐欺拠点に突入する捜査員の姿を、向かいの建物から撮影したような生々しい映像などが投稿されている。また、利用客層が重なるためか、オンラインギャンブルの広告も目立つ。多いものでは1日に数百回もの投稿があり、登録者数は数万人規模に達している。

チャンネル内では、詐欺従事者たちにとって極めて重要な「摘発後の生存戦略」についても、具体的なアドバイスが飛び交っている。海辺の街シアヌークビルで摘発され、強制送還を控えた中国人向けに、以下のような詳細な手引が投稿されていた。

強制送還待ちの「必須セット50ドル」

プノンペンの中国大使館へ到着すると、向かい側で現地人から『収容施設（安置点）へ行くのか？』『生活用品は必要か？』と話しかけられます。そこでは、50ドルで以下の一式が販売されています。

・扇風機

・電源タップ

・ゴザ（敷きマット）

・枕

・小さなボトル入りミネラルウォーター

このセットは買っても損はありません。値段もそれほど高くありません。もしお金がない人は、ゴザだけでも購入してください。数日経てば、先に送還される人が残していった生活用品を譲ってもらえることもあります〉（投稿より）

一時的に留置される場所は暑く、椅子などもないことが多いため、こうした品が必要になるようだ。さらに、移送時の様子についても細かく共有されている。

その後は送迎車を待ちます。8〜10人集まると車が出発し、旧空港の収容施設へ向かいます。この移動中も、携帯電話を没収されることはありません〉（同前）

収容施設に入る前には、何度も厳しい手荷物検査が行われる。ティッシュや箸、ベルトなどは持ちこめないようだ。また、施設内で食事は提供されないため、フードデリバリーか、現地で販売されている弁当やカップ麺を自分で購入する必要がある。

〈その後は中国大使館の職員が来るのを待ちます。職員は週に1〜2回ほど収容施設を訪れ、登録手続きを行います。運が良ければ到着した当日に登録できます。登録後はおおむね1週間前後で中国へ送還されます。ただし、人によっては1〜2か月間も収容施設で待機しているケースもあるようです〉（同前）

投稿時点では、この投稿主も職員を待っている状態だったようだ。

チャンネルで交わされる話題は、摘発や送還対策だけではない。異国の地における「女性関係のトラブルや指南」も、彼らにとって関心の高いテーマのようだ。先月、あるチャンネルに「クアラルンプールの美人局（つつもたせ）被害」に関する生々しい投稿がされた。

人を騙すプロである詐欺師たちは、異国の地でどのような「女性トラブル」に巻き込まれているのか。後編では、犯罪者たちの奇妙な日常の裏側にさらに迫る。

（後編につづく）