マフィア梶田が「あみあみで最新フィギュア＆グッズを買いまくれ！【in秋葉原】」と題した動画を公開した。東京・秋葉原のラジオ会館にある店舗「あみあみ」を訪れ、多彩なフィギュアやグッズを見て回りながら実店舗ならではの買い物の楽しさを語った。



動画は、マフィア梶田が友人のヤマザキデルスとともに、初めて「あみあみ」の実店舗を訪れるところからスタート。まずは最新フィギュアのサンプルコーナーへ足を運び、『ファイブスター物語』の「マグナパレス」や、『マジンカイザー』などの精巧なロボットフィギュアに見入る。



続いて美少女フィギュアのコーナーでは、『楽園追放 -Expelled from Paradise-』のアンジェラ・バルザックのフィギュアを発見。「SFの世界観なのに、根底にあるのがすごく泥臭い熱血」と作品への深い愛を熱弁した。また、『ブルーアーカイブ』のキャラクター・ネルのフィギュアでは、展示の配置が絶妙であることに気づき、「うまいこと配置してあるなあ」「計算して配置しやがったな」と身をかがめながら覗き込む一幕も。



その後も、巨大なスタチューや美少女プラモデル、さらには『シルバニアファミリー』や食品のミニチュア玩具まで幅広いジャンルを網羅していく。ミニチュアの精巧さに「大人は大人で悪くない」と語り、子供には持ち得ない感性でコンテンツに触れられるとし、「作り込みのすごさにたまらないロマンを感じちゃう」と大人の嗜みとしての魅力を力説した。



たっぷりと買い物を終えたマフィア梶田は、「現物を見て、手に取ってみて『ちょっと買ってみようかな』って普段買う予定のなかったものに触れてみる楽しさがある」と実店舗の醍醐味を総括。オンラインショッピングが主流の現代において、思いがけない偶然の出会いがある実店舗の良さを改めて実感できる動画となっている。



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