「金を失うくらい高価な丼」すき家、次の期間限定商品は？ 正体に「たまんねぇなこりゃ」「神！」絶賛の声
すき家公式X（旧Twitter）は7月20日に投稿を更新。次にどんな期間限定商品が登場するのかをファンに想像させる「鉄」という一文字だけの画像を投稿し、大きな盛り上がりを見せています。
【写真】新商品の正体は？
コメントでは「鉄血のオルフェンズ…？」「砂鉄丼？」「武田鉄矢丼！？」「鉄鍋のジャンとのコラボ料理？」「鉄分たっぷりレバニラ定食 絶対そうやろ！」「金を失うくらい高価な丼」などの声が寄せられました。
まぐろの赤身を盛り付けた「まぐろ鉄火丼」と、「鉄火たたき丼」「山かけ鉄火丼」の3種の丼です。コメントでは、「たまんねぇなこりゃ」「神！神！神！神！神！」と期待の声が上がりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)
【写真】新商品の正体は？
次の新商品のヒントは「鉄」同アカウントは「次の期間限定商品のヒントです」とつづり、「鉄」という漢字1文字が大きく書かれた画像を1枚添えています。
コメントでは「鉄血のオルフェンズ…？」「砂鉄丼？」「武田鉄矢丼！？」「鉄鍋のジャンとのコラボ料理？」「鉄分たっぷりレバニラ定食 絶対そうやろ！」「金を失うくらい高価な丼」などの声が寄せられました。
正解は……？同アカウントは続けて「暑い時期にぴったり #鉄火丼 7/28(火)〜 まぐろの赤身を使ったさっぱりとした味わい ごはんとの相性も抜群です 人気商品「まぐろたたき」と合わせた #鉄火たたき丼 なども販売 ぜひお楽しみください」とつづり、“正解”の商品写真を添えています。
まぐろの赤身を盛り付けた「まぐろ鉄火丼」と、「鉄火たたき丼」「山かけ鉄火丼」の3種の丼です。コメントでは、「たまんねぇなこりゃ」「神！神！神！神！神！」と期待の声が上がりました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:All About ニュース編集部)